自由廣場》談OBU的KYC問題

◎ 高文和

報載為因應明年台灣接受「亞太洗錢防制組織」（ＡＰＧ）評鑑，金管會要求國銀ＯＢＵ（國際金融業務分行）全面清查及確認客戶身分，不配合者將被關閉帳戶，受影響高達十五萬戶。

筆者從國營銀行ＯＢＵ退休不久，在ＯＢＵ服務前後約廿五年，對其沿革發展甚為熟稔，也深具感情，謹對該項報導之金管會三項要求表示觀點，藉以野人獻曝。

一、認證項目：初時ＯＢＵ僅辦理國際聯貸及金融交易，對手多為國際知名金融機構或企業，徵信不難。然開放辦理外匯零售業務後，境外客戶激增達十五萬戶，除少數境外個人戶外，九成以上境外法人戶係透過代辦公司設立。雖有經註冊國授權人士簽署，然真偽不知，筆者自始就認為並利用各種場合建議主管機關協助建立認證制度，經回應總不脫「屬銀行經營風險，宜自行衡量」。由於境外法人多設於維京群島、百慕達、巴哈馬、開曼群島等免稅天堂國家，幾全屬非我邦交國，連政府都無設相關機構，遑論國銀在當地設立分行。筆者服務ＯＢＵ時曾兩度專函請教維京群島法人登記局，惟均石沉大海不見回應。金管會要求ＯＢＵ認證文件，猶如緣木求魚，ＯＢＵ只得集思廣益，施展創意。

二、找第三方：找第三方協助ＯＢＵ辦理確認客戶身分審查，不失為可行之道，不過這得靠ＯＢＵ行員人脈關係。筆者在任時遇有丹麥公司要求開戶，幸賴大學同學（時任外交部司長）幫助，得以請經濟部哥本哈根商務辦事處官員協助ＫＹＣ（認識你的客戶），順利完成任務。不過他在電話中的一句話「為銀行服務非本處任務，下次請找徵信公司」，倒是提醒了我。因此，謹建議金管會將「第三方」擴大除「國內銀行在海外分、子行」外，增列「國際知名徵信公司」甚至具法人資格之「境外法人評鑑公會」（由代辦公司聯合律師組成），當然基於使用者付費原則，後二項應收費且由開戶者負擔。

三、不得勸誘：規範ＯＢＵ不得勸誘客戶改變身分為境外法人。ＯＢＵ本該遵循，故不多言。

最重要者，乃ＯＢＵ回歸原始，更應教育客戶，世界各國多已啟動「逮肥咖」，免稅天堂不再容易，客戶還是由真有防火牆需求者設之。（作者為國營銀行資深研究員退休，台北市民）