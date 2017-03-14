蔡總統曾經宣示今年的首要任務是拚經濟，行政院因此將在這個月提出規模約八千億的「前瞻基礎建設計畫」，希望擴大內需，帶動經濟動能。這項政策已經引起各縣市高度興趣，無不積極呈報地方建設方案，以搶食預算大餅。在府院核定基建項目前，如果主事者好好地以「用腳治國」取代「用筆治國」，絕對能提高此一計畫被期待發揮的乘數效應。

所謂的「用筆治國」，就是坐辦公室，閱讀書面，冥想擇案，社會謔稱的閉門造車、文青治國，即屬於此一類型的顯著表現。什麼又叫做「用腳治國」？就是政府在施政前，實地去調查研究，據以作為制定公共政策的依據。「用腳治國」看似理所當然，治國怎麼可能脫離土地的真實狀況？但是台灣近年來幾任政府治理能力出了很大的問題，相當的原因卻源於此，甚至已經形成結構性沉痾。顯然，腳踏實地的施政，如果在新政府仍是知易行難，則拚經濟終將成為鏡花水月，無法切中要害，真正解決台灣的問題。

用腳治國，一個曾經發生在台灣的切身例子是日本的治理。台灣幾個階段的殖民統治相較，日本的建設普遍被認為是相當細緻且具規模的，這與首任總督兒玉源太郎起用後藤新平為民政局長有很大的關係。留德醫學博士背景的後藤，一八九八年派駐台灣時，著手檢討之前的日本統治政策何以在台灣時遭扞格、抵抗？他發現可能是文明落差所致，因為一八九五年之前，雖為清領，實是「化外之地」，台灣本身的自治非常發達，他認為這種長年沿革而來的「舊慣」，可以說是台灣人行為遵行的不成文法，因此任何行政計畫要能有效且落實，必須要先實地了解在地的情況，無法把日本人按照成文法的制度照樣搬來，就獲致相同的推行效果。

基於這樣的認識，「台灣舊習慣調查會」於是在一九○一年成立，開始在台進行社會、文化、風俗的調查；而後藤新平在台八年任期間所進行全面性、大規模的土地調查、人口普查等等徹底的研究，也成為台灣有史以來最早、最完整的資料，提供當時日本在台土地改革、交通建設重要的基礎。

鄰近的中國也有類似的經驗，最淺顯的例子就是鄧小平一九九二年的南巡。眾所皆知，八九年天安門事變後，中國究竟將走向市場經濟或維持計畫經濟，面臨了極大的抉擇壓力，五○年代歷經反右、文革的政治菁英多所保留，鄧小平為了驗證自己的判斷，因此親自到南方去跑了一趟，才確認改革開放路線。繼而在九二年秋的中共十四全大會確定建立社會主義市場經濟體制的改革目標，進而在九三年三中全會提出五十條「決定」，九四年正式實施人民幣貶值與分稅制，讓市場經濟的改革動起來。鄧小平並沒有經濟學位，也沒像台灣的經濟學者寫過一堆的SSCI期刊論文，他在中國帶動的關鍵性經濟轉型，不也是用腳決策的結果。

在台灣，過去八年的馬英九政府，不論是消費券、ECFA、服貿協議、自由經濟貿易區，不論是智庫研究或是政府評估，全都是用筆治國的「典範」；當時中經院提出的服貿協議影響評估報告GTAP模型，今天回顧，應該格外具有警世作用才對。職是之故，國人當然必須關心，有關分年以特別預算執行的八千億前瞻基礎建設，到底是用腳治國後的務實產出？或是地方搶錢綁樁、中央用筆治國的可怕輪迴？其中一個很重要的判準是，行政院的願景是什麼？唯有先有了執政藍圖，再實際用「腳」去確認，接續才會知道全國的基礎建設該如何配合擘劃，這個啟動點是中央，不該是地方。

國人對於新政府這次的重大政策，懷抱不能失敗的高度期待，行政院務必要拿出「用腳治國」的具體政策內涵出來。