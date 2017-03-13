自由廣場》〈澄社評論〉溪頭成「18趴俱樂部」？

◎ 盧世祥

最近有溪頭行。溪頭林場霧靄煙嵐，地屬台大，讓台大得以宣稱「本校面積佔台灣百分之一」。清晨即起，走到大學池。去程走林道，回程有步道，沿途旅人互道早安，幽境有人情，老人尤多。美中不足的是，其間不乏大聲講手機、高談闊論者，在清靜環境中加倍喧嘩；還有人成群結隊，搶佔涼亭野餐桌椅。

溪頭以生態旅遊著稱，近年更朝國際級自然教育及森林療癒發展，吸引年逾百萬遊客，特別是銀髮族。老年人喜愛溪頭，不僅景美清幽空氣好，還因入園特惠票只十元。有報導指溪頭因此成「十八趴俱樂部」，這一帽子戴得未必合適；老人湧向溪頭，卻是明顯事實。人多不是問題，出現橫躺林間、違法炊煮、佔用涼亭等欠缺公德的行為才是，也衝擊環境及旅遊品質。半年前，台大基於使用者付費，打算把老人特惠回歸半票優惠，兼以價制量，但老人強烈反彈，鬧到立委質詢，遂不了了之。

誠然，老人票提高為八十元，漲幅偏大，卻仍較全票（假日兩百、平日一百五）優惠。老人應享有什麼程度的優惠？這是值得討論的議題。在年金改革，不少老人搬出信賴保護原則，強調年金一毛錢都不能少，還有人要軍公教能撈就撈，能混就混，一起拖垮政府；無視現有各種年金都面臨破產，不改革無以為繼，更有嚴重的職業及世代不正義問題。

這種心態與主張，與「及其老也，戒之在得」明訓相悖，無助老年人贏得社會尊敬，以「壯士」自抬身價尤成笑話。相形之下，日本作家曾野綾子倡議晚年美學，強調老人不是「頭銜」，也非「資格」，不要認為別人替你做事是理所當然，老了不自動有權要求打擾他人；唯自立與自律，對自己負責，才能活出好品質，當個快樂老人。

台灣進入高齡少子化社會，為自己的老年負責，不把兒女、政府當提款機，減輕下一代及社會負擔，老人當更有尊嚴，台灣明天也會更好。

（作者是資深新聞工作者）