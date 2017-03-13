自由廣場》共諜案 創意與黑數

◎ 許正陽

報載政大畢業的中國男子周泓旭涉嫌共諜案，事實上，在「三限六不」的政策制約下，中生在台情蒐能量極為有限，據筆者觀察，除了公開資料（報章資料與重點學術論文）的大量蒐集外，中生所能從事的較接近「統戰工作」。簡而言之，統戰工作的實踐在中生群體，具有效益者即為發展組織，必要時伺機進行「學生運動」。

中國共產黨曾在抗戰結束後大舉進行「反政府」、「反饑餓」、「反內戰」的示威運動，「沈崇案」即是著名案例，目的即是造成民眾與政府間之猜忌，瓦解政府權威與社會秩序。此次周某涉嫌共諜案案情，即為發展我方外交官員為其所用。綜觀歷年重大共諜案之勾聯方法，仍不脫提供我方官員出國機票與金錢交換資料之模式。較為特殊的是，利用位階極低的來台中國學生情蒐模式，規避我國反情報系統的重點偵查，並在地化設立公司行號，讓畢業中生用經商名義再次入境，利用在台多年人脈往上發展，手法雖粗糙，卻不失創意。

情報活動有悠久的歷史，間諜甚至被稱為人類歷史上最悠久的職業之一，而就算擁有良好外交關係之盟邦，亦會進行情報蒐集活動，如美國與盟邦德國及以色列的情蒐爭議。歐美國家皆有相關研究指出，中國政府利用龐大的留學生群體進行各式情報活動，例如竊取重要大學與研究機構實驗室之研究數據資料、發展體制內人脈關係與主導各式各樣的抗議活動及壓制異議團體等。儘管如此，許多中國海外留學生並未涉入相關活動。

而在中國海外留學生群體內，仍有未曝光之「監察者」角色存在，監視其留學生在外言行並向有關單位報告，顯示中國仍十分忌憚中生接觸海外民主法治思想後之質變。

筆者認為，此次曝光的中生間諜案，在整個中共對台情報網裡僅為冰山之一角。潛藏在冰山之下的「黑數」，包括對我國重要產業技術之竊取、重點軍政官員之策反、釋放大量假新聞誤導輿論，甚至引導政府做出錯誤之決策，仍有待相關單位之重視與有效處理。

（作者為民間國際關係研究基金會顧問）

別鬧了！

◎ 黃佳境

前政大中生周泓旭疑似共諜案偵辦中，有媒體以「『陸生間諜』？別鬧了」發表短評，讓人不勝感慨。全文中充滿了矛盾論調，先是散播中生將被嚇跑，兩岸交流中斷，各大學招生更將嚴重不足，甚至以寒蟬效應讓中生人人自危，將受到歧視，更以周生的所作所為當間諜未免太稚嫩了，全然否定了他被揭發的有關疑雲。隨後再補上國安問題固然不能鬆懈，檢調依法辦案，國人亦應尊重，然而過去也發生不少證據不足的冤錯案子，尤其是「匪諜案」云云，儼然避重就輕的兩面手法。

其實根據該報記者報導揭露，認識周泓旭的政大東亞所一名畢業生就表示，周泓旭雖念企管所，卻常在宿舍中找政治相關系所台生喝酒聊天，且專門與有志報考軍情局、國安局、調查局等單位的東亞所學生來往，打探考試問題，更會向教授打聽消息，像是誰考進哪個單位，可能是想藉此從源頭掌握名單，因此不少教授對他也有些防備。若該報報導屬實，不難看出周某行徑背離中生就學常理，自然得深入查明，該報短評豈可忽視周某這些相關行徑？何況，在兩岸陷入膠著的敏感時刻，小英政府有必要雪上加霜，甚至找替死鬼轉移焦點？

既然檢調單位正深入調查中，有關媒體不管基於何種立場，還是稍安勿躁，靜待事件真相水落石出，萬一自砸招牌，豈非讓國人看清事實真相，更被唾棄呢！

（作者為前新聞工作者，屏東縣民）