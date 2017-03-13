社論》把餅做大的CEO

川普執政至今驚奇不斷，以減稅、鼓勵製造業、滯外資金回流、擴大基礎建設為政策主軸的川普經濟學，雖然多在口頭宣示階段，未見執行細節，卻依然噴發正面能量，帶動全球金融市場一片榮景。因此，美中貿易戰、全球匯率戰及保護主義將引發經濟衰退等末日預言，逐漸飄散在茫茫的風中。

川普由市場公認的黑天鵝意外變成喜鵲，究竟是人們認知錯誤，或者只是利空尚未爆發，答案仍難論定，但是市場的樂觀情緒其實是來自於對川普的商人本質，以及把美國當成跨國企業經營的期待。而川普固然是素人總統，卻擅於迎合民眾翻轉美國經濟的盼望，一再宣揚美國優先、購買美國貨、創造就業機會、重新打造老舊基礎建設、要求盟邦分擔防衛經費等，句句打中民眾望治心切的心理。故而，與其將川普當成美國總統，不如視之為「美利堅企業」執行長，更能掌握他的政策思考脈絡。正是川普以美國政府的ＣＥＯ自居，因此人們對於其爭議性的人格、言行舉止，較能包容，甚至視而不見，聽而不聞，評價其人的標準就在於能否交出卓越的營運績效。

反觀台灣，蔡總統上任後滿意度一路下滑，重要癥結即是施政主軸為落實轉型正義與推動改革，雖然也提出產業創新與龐大基建計畫，但不可否認的，在英全政府的施政優先順序中，經濟發展這一塊仿如看天田，缺乏具體作為，只是隨著國際經濟復甦的脈動起伏。因此當美國經濟活力再現，升息步伐加快時，台灣近月經濟指標也都繳出漂亮的成績單，經濟算是走出暗黑的隧道。政府本可藉著全球經濟回溫的力道，順勢提出降稅、擴大財政支出、鼓勵企業回流與投資；可惜，這卻沒有成為政策的優先抉擇，錯失了經濟回春的契機。

小英總統執政後立即在轉型正義與改革上開闢多條戰線，包括消弭白色恐怖陰霾的轉型正義，以及攸關人民權益的司法改革，照顧弱勢族群的居住正義、分配正義，以及改善財政、化解世代矛盾的年金改革。這些改革屬於制度層面的重新建構，是台灣成為一個正常國家的必經之路，然而，促進與保障人民的實質利益，無法徒託一紙空文。例如，勞動者就業與所得的改善，必須奠基於實體經濟的成長，以及台灣製造與服務競爭力的提升；企業獲利得以大增，勞工權益與所得必然水漲船高。這才是市場效率法則的真諦，若只想依靠法令條文與行政命令的規範，只會逐漸脫離市場經濟，走上社會主義的歧路，根本是捨本逐末，將導致全民皆輸，不會有任何贏家。

若從歷史發展的軌跡看來，台灣之所以由戒嚴統治成功走上民主改革，一個重要的共伴效應是當年經濟奇蹟的創造，培育出經濟基礎穩固的中產階級，他們的高教育水平、具有國際觀、開放包容的觀念，乃是幫助民主改革順利上路的社會力量。無庸置疑，政治上的改革，起於諸多歷史的因緣際會，但經濟新興階級的支持，應是台灣民主改革成功的重大助力。誠然，台灣在改革的過程中，並未全面清算舊勢力，進行重要的結構改造，因此舊勢力仍盤根錯節，躲在陰暗角落不時施放冷箭，政治社會結構依舊不穩，故而此次小英多數執政後，確有趁勢推動改革的必要性。然則，前波民主改革成功的關鍵因素，經濟向上的活力，卻於此刻缺席了。

尤有甚者，許多政策根本背離榮景共享的觀念，反而建築在零和的叢林法則，亦即不知先把餅做大，勞資才可能分到更大的一塊， 反而預設餅就是這麼大，勞資雙方誰拿到大的那一塊，另一方就只能分到較小的一塊，因此不重振興產業，只想搞定所謂分配正義，爭食那塊逐漸變小的餅，那才是小英施政紛擾的根源。國家領導人只有把自己當成經營國家的ＣＥＯ，才會想將餅做大；若是偏重分配議題，必然引發社會矛盾與對立，無法引領國家成為一個各階層共享的富足社會！