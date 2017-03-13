鏗鏘集》台灣人的風骨與軟骨

拿白先生與彭明敏相比，實在太抬舉他，也對彭教授不敬，但他們兩人見識與風格的反差，正好突出威權統治下形成的兩種台灣人：骨質疏鬆的投機小政客，和高風亮節的台灣人知識份子。

白先生被蔣經國列為吹台青，幾十年後，為選黨主席，還對小蔣感激涕零，令人起雞皮疙瘩。這種從小就患軟骨症，只知仰人鼻息，期待外來統治者恩賜的小政客太多，阻礙台灣民主政治的發展。

彭明敏在還沒有「吹台青」之名以前，已經是學術上卓然有成的台灣青年，蔣介石要拿他當樣板，讓他成為台大政治系最年輕系主任、委以出席聯合國大會代表團「顧問」，要他對付「台獨」。

如果彭明敏只是白先生那般見識，「感恩圖報」，依國民黨劇本演出，那白先生之流算老幾？但他選擇知識份子的良知，發表「台灣人民自救宣言」，主張確認台灣與中國一邊一國的事實，及重新申請加入聯合國，十大傑出青年竟因此入獄。

國民黨的戒嚴統治是另類「文攻武嚇」：文攻靠教育、控制媒體進行洗腦；武嚇靠軍警、特務、黑道、司法打壓；罪名依「籍貫」區分為「共匪」或「台獨」。

兩蔣也許認為彭明敏一介書生，沒什麼路用，不如多養幾個軟骨政客，但對面攤的周恩來知道「台獨」與中共並非同路，也更了解知識份子的厲害。他與尼克森、季辛吉的密談，沒把蔣介石放在眼裡，怕的卻是彭明敏代表的「台獨」。

幾十年後，兩蔣去矣，白先生飽受同志奚落，還要靠軟骨哭靈爭鋒；彭明敏風骨剛毅，一路走來，為台灣這塊土地、這個國家忠誠奉獻，未居廟堂，卻引領風騷，催生了台灣新世代的「天然獨」！

（作者王景弘，資深新聞工作者）