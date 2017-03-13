自由談》大哉問:我們在不在乎？

對於中生周泓旭來台發展共諜組織，王丹提出一個大哉問「我們在不在乎」？

在此引伸這個大哉問，請大家捫心自問：

國家存亡，你在不在乎？如果你不在乎，那就沒什麼好說的了，共諜無孔不入、滲透政府及政黨，你會視為「正常」，反正終極就是統一、台灣被併吞、國家被滅…。

民主自由生活方式，你在不在乎？如果你不在乎，那也沒什麼好說了，你個人或企業利益與中國連結，對於共諜侵蝕台灣國安，將使兩千三百萬人失去民主自由，你認為與你無關，你認同專制極權中國，享受專制政權賞的特權，管他民主自由…。

紅頂政商學界權貴，不在乎共諜，不在乎台灣失去民主自由，極權中國的走狗爪牙，在台灣藉民主反民主，要搞垮台灣，共諜本就是其同路人，怎會在乎？

但是，台灣兩千三百萬人能不在乎嗎？當然不能！我們在乎，保密防諜就不能只是口號，須建立確保國安的嚴密機制，並盡所有力量保衛最珍貴的民主自由！

近半大學為了中生來台，竟與中方簽「一中承諾書」，你在不在乎？領肥厚月退金的退將，到中國與共軍將領唱和「國軍、共軍都是中國軍」，你在不在乎？那票退將不惜極盡醜態的反年金改革，能撈就撈、拖垮台灣，你在不在乎？

國民黨馬政府與中國搞服貿協議，推動台灣與中國先經後政統一，你在不在乎？國、共唱和推動一中課綱搞洗腦式文化統一，你在不在乎？

以上種種，如果你都不在乎，那你就是讓國家一寸寸被滅亡，讓民主自由一寸寸失守。

台灣就是我們的國家，民主自由是我們生活方式，當台灣被他們毀損，當民主自由被他們摧殘，我們當然在乎，更要誓死守護台灣、維護民主自由！（胡文輝）