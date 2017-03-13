自由共和國》余杰 ／2017年的義和團

南韓樂天集團因提供土地協助部署「薩德」，惹惱中國，瀋陽市的樂天百貨冷冷清清。（法新社）

余杰 ／中國流亡作家

中國前輩學者資中筠曾感嘆說，一百多年過去了，中國還是老樣子，「上面是慈禧太后，下面是義和團」。在此次反南韓、反樂天的民族主義狂潮中，當代版的慈禧太后和義和團相繼粉墨登場。

中共當局常常打「反帝」牌凝聚民心，反覆渲染中國近代以來被西方列強凌辱的悲情。然而，中國從來沒有反思過自己侵略、欺負周邊國家的歷史。直到今天，中國在處理與南韓、越南、緬甸等國的外交關係時，仍然掩飾不住大清時代「宗主國」之傲慢。

中國官方媒體對南韓發出了赤裸裸的威脅：「對於一個資源極度匱乏、國內市場過度開發、經濟完全依賴出口、政局一片混亂的半島國家，給美國當槍使，把中俄全得罪，行遠交近攻之策，無異於火中取栗。」中國當局宣稱，中國對南韓安裝薩德反導彈系統可以採取若干反制措施，如高層洗牌、外交施壓、經濟斷奶等，「每一招都將讓南韓失去十年、甚至二十年」。中國官媒甚至用李斯被秦始皇腰斬的典故來恐嚇南韓：「兩千年前，大秦丞相李斯被腰斬于咸陽市，臨刑前謂其中子曰：『吾欲與若復牽黃犬俱出上蔡東門逐狡兔，豈可得乎！』這話可以送給南韓。」

上行下效，在愛國不分老幼的中國，孩子也不能缺席。若干小學組織了有全體師生參加的「反樂天」大型集會。眾多小童一起用稚嫩的嗓音高呼：「拒絕零食、抵制樂天。愛我中華，從我做起！」口號響徹雲霄，餘音繞樑，三日不散。那些韓劇裡卿卿我我、纏纏綿綿的人物，若聽到如此尖銳悠長的喊聲，還不魂飛魄散、兩股戰戰？

然而，當年慈禧太后跟義和團聯手，並沒有將洋人和「假洋鬼子」們趕盡殺絕，反而招致更大的災難與羞辱。如今，「擼起袖子」來準備大幹一場的習近平，能讓愛國者們幫他達成「大國崛起」的心願嗎？虛張聲勢，不足以讓南韓屈服；喊打喊殺，更無法讓中國成為受人尊敬的大國。

如果中共當局發動民眾哄搶樂天超市，一定會人潮如織、絡繹不絕。用盜匪的方式愛國，誰不願意呢？但是，如果組織像二戰時日軍中的「神風特攻隊」那樣的敢死隊去破解薩德系統，誰願意為祖國獻身？《南京大屠殺》的作者張純如，在寫作過程中遭受重創，讓她難以理解的，不是日本人的殘暴，而是中國人的怯懦、自私與窩裡鬥。張純如在絕望中自殺，在自殺前跟人說：「中國人有一種極其歹惡的心理，在世界的民族中也罕見。從來沒有一種人，因為不同的主子，可以作踐自己的同類，到了極其殘忍的地步。」

美國作家霍桑則如此評價中國人：「中國人都是騙子，最拿手的就是行騙。」而人類學家馬歇爾沙林斯對中國人和日本人有如此這番生動的比較：「日本人的素質道德很高，中國人卻相反，而且中國人的劣根性已經存在了五千多年。這麼根深柢固的劣根性不是去日本旅遊、買東西、學習、工作就能改掉的。」

在中國官府和民眾的刁難與壓力之下，樂天在中國開設的上百家超市有一半已經關閉。收拾了南韓之後，中國人會繼續全盤抵制美國製造、日本製造的種種產品嗎？