自由共和國》余杰 ／2017年的義和團
余杰 ／中國流亡作家
中國前輩學者資中筠曾感嘆說，一百多年過去了，中國還是老樣子，「上面是慈禧太后，下面是義和團」。在此次反南韓、反樂天的民族主義狂潮中，當代版的慈禧太后和義和團相繼粉墨登場。
中共當局常常打「反帝」牌凝聚民心，反覆渲染中國近代以來被西方列強凌辱的悲情。然而，中國從來沒有反思過自己侵略、欺負周邊國家的歷史。直到今天，中國在處理與南韓、越南、緬甸等國的外交關係時，仍然掩飾不住大清時代「宗主國」之傲慢。
中國官方媒體對南韓發出了赤裸裸的威脅：「對於一個資源極度匱乏、國內市場過度開發、經濟完全依賴出口、政局一片混亂的半島國家，給美國當槍使，把中俄全得罪，行遠交近攻之策，無異於火中取栗。」中國當局宣稱，中國對南韓安裝薩德反導彈系統可以採取若干反制措施，如高層洗牌、外交施壓、經濟斷奶等，「每一招都將讓南韓失去十年、甚至二十年」。中國官媒甚至用李斯被秦始皇腰斬的典故來恐嚇南韓：「兩千年前，大秦丞相李斯被腰斬于咸陽市，臨刑前謂其中子曰：『吾欲與若復牽黃犬俱出上蔡東門逐狡兔，豈可得乎！』這話可以送給南韓。」
上行下效，在愛國不分老幼的中國，孩子也不能缺席。若干小學組織了有全體師生參加的「反樂天」大型集會。眾多小童一起用稚嫩的嗓音高呼：「拒絕零食、抵制樂天。愛我中華，從我做起！」口號響徹雲霄，餘音繞樑，三日不散。那些韓劇裡卿卿我我、纏纏綿綿的人物，若聽到如此尖銳悠長的喊聲，還不魂飛魄散、兩股戰戰？
然而，當年慈禧太后跟義和團聯手，並沒有將洋人和「假洋鬼子」們趕盡殺絕，反而招致更大的災難與羞辱。如今，「擼起袖子」來準備大幹一場的習近平，能讓愛國者們幫他達成「大國崛起」的心願嗎？虛張聲勢，不足以讓南韓屈服；喊打喊殺，更無法讓中國成為受人尊敬的大國。
如果中共當局發動民眾哄搶樂天超市，一定會人潮如織、絡繹不絕。用盜匪的方式愛國，誰不願意呢？但是，如果組織像二戰時日軍中的「神風特攻隊」那樣的敢死隊去破解薩德系統，誰願意為祖國獻身？《南京大屠殺》的作者張純如，在寫作過程中遭受重創，讓她難以理解的，不是日本人的殘暴，而是中國人的怯懦、自私與窩裡鬥。張純如在絕望中自殺，在自殺前跟人說：「中國人有一種極其歹惡的心理，在世界的民族中也罕見。從來沒有一種人，因為不同的主子，可以作踐自己的同類，到了極其殘忍的地步。」
美國作家霍桑則如此評價中國人：「中國人都是騙子，最拿手的就是行騙。」而人類學家馬歇爾沙林斯對中國人和日本人有如此這番生動的比較：「日本人的素質道德很高，中國人卻相反，而且中國人的劣根性已經存在了五千多年。這麼根深柢固的劣根性不是去日本旅遊、買東西、學習、工作就能改掉的。」
在中國官府和民眾的刁難與壓力之下，樂天在中國開設的上百家超市有一半已經關閉。收拾了南韓之後，中國人會繼續全盤抵制美國製造、日本製造的種種產品嗎？
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw
- 社論》「薩德事件」與面對中國
- 薩德還能打假？ 中國韓式餐廳紛紛稱「是中國的」
- 央視前主持人談薩德反韓潮 要先抵制「蠢貨」
- 反制美、韓部署薩德 中媒竟建議「擴充核武」
- 南韓續與美聯合軍演 中國外交面臨窘境
- 自由共和國》林孟皇／司法國是會議委員向人民報告
- 自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 自由共和國》謝志宏／過於樂觀的大陸展望
- 自由共和國》維持日本政治安定的「選區」劃分