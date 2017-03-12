自由廣場》安養中心大火 談長照孤兒

◎ 沈政男

桃園龍潭傳出安養中心大火，造成嚴重死傷的悲劇，距離去年七月新北發生的安養中心大火，還不到一年。何以致之？因為政府根本不重視機構全日照顧，甚至把機構照顧視為「隔離老人家的地方」，連即將上路的「長照2.0」也不補助機構照顧，形同讓安養中心成為長照孤兒。

出事的安養中心為何超收老人家？因為一個月收兩萬四，對家屬來說不是一筆小負擔，但對安養中心而言，一天只有八百元，卻須照顧老人家二十四小時食衣住行所需，根本經營不易，只好靠超收增加收入。

為何該安養中心都聘僱外籍看護，而且夜間只有一名看護？也是為了節省人力成本。安養中心靠外籍看護撐起照顧人力，已是全台普遍現象，如果沒有他們，絕大多數安養中心將一夕之間倒閉。然而外籍看護普遍不能閱讀中文，跟長者的溝通能力也有限，因此，日常照顧品質與緊急應變能力當然也會打折扣。

超收、當班人力短少，都須透過密集訪查才能舉發，而目前長照監督單位對安養中心雖有進行訪查，但頻率太低，只要訪查人員一走，馬上恢復原狀，根本抓不到。

凡此種種都說明政府不能再把機構照顧貼上汙名標籤，然後棄置陰暗角落，只管光鮮亮麗的居家服務與日間照顧。唯有把安養中心納入「長照2.0」，才能引進陽光，讓長者獲得更有保障的照顧品質。

（作者為老年精神科醫師，台中市民）