自由廣場》種櫻花？ 別忘了適地適木

◎ 張燕郳

台灣從一月底開始，由山櫻花揭開櫻花季的序幕，從南投縣埔霧公路沿途，風中的緋櫻染紅滿山遍野，然後是八重櫻、河津櫻、富士櫻等栽培種盛開，最後三月時，由原生白花霧社櫻終結櫻花祭，就像人生最燦爛的高峰，卻忘了滿樹繁花要忍受多少寒冷與蟄伏，才能造就瞬間的美麗。

櫻花為落葉性薔薇科喬木，需要全日照的陽光、適當低溫刺激與休眠，才能順利開花。不少國人因為滿樹盛櫻的景象，而買下幾株櫻花樹種於擁有的一畝方寸中，往往忘了中南部平地暑熱難熬，入秋又有秋老虎，本來是殷殷盼望花開，除了少數特殊耐熱品種能開花外，大多只等到奄奄一息，衰弱的樹垂頭喪氣！於是重複這個無盡循環。

對於植物而言，不適合的氣候條件、不適合的栽植地點，會扼殺其寶貴的生命，只能以死亡收場，它無法言語，只好訴諸生命的賭注，它無法淚流，只能默默垂頭抗議，雖然中南部平地坊間栽培者利用修剪、營養管理、澆灌冰水、放置冰塊等手段，促進櫻花盛開，例如九族文化村的櫻花祭，長遠對植物而言，並不健康，僅是短暫的假象，無法持久。

中南部平地區域別再種植櫻花了。還有很多像彩虹般的顏色，等待國人發掘，例如︰橙色的木棉；粉紅色的美人樹與洋紅風鈴木；紅色的鳳凰木與火焰木；紫色的大花紫薇、豔紫荊、羊蹄甲；黃色的阿勃勒、黃金風鈴木、鐵刀木及黃槐；藍色的藍花楹等，適地適木，才是最佳選擇。

（作者從事園藝工作，南投縣民）