自由廣場》各位大學校長，認識Kingman Brewster Jr.嗎？

◎楊泰興

台灣超過三成大專院校簽下一中承諾書，對此台灣依舊眾聲喧譁，綠營批評簽署的學校軟骨頭，違背法令；藍營批評政治操弄，更逗的是，國民黨主席洪秀柱竟指民進黨政府是干涉「學術自由」元凶，令人啼笑皆非，到底誰才是干涉元凶，六○年代美國耶魯大學最偉大的校長金曼．布魯斯特（Kingman Brewster Jr.）的故事，不妨可以做為參照。

當時越戰正酣，美國政府規定，所有以道德或宗教理由拒服兵役者（Conscientious Objectors），一律不得領獎學金，而所有名校包括哈佛、普林斯頓在內，均配合指示，唯獨耶魯大學堅守學術獨立的立場，僅以申請學生成績為唯一標準，完全不鳥政府規定，耶魯因而失去一大筆聯邦政府補助，經濟陷入嚴重困難。布魯斯特校長當時的一段話，多年來為大家津津樂道，他說：「最終一般社會人士將會發現，只有學校擁有全部的自治權，每個教師與學者皆有研究自由之下，整個社會才有完全的自由與平等，而這也是耶魯的真正完整精神所在。」自此，金曼．布魯斯特成為所有知識份子心目中真正的英雄。

參考這麼一段歷史佳話，我們可以有怎樣的反思呢？首先不論究竟有沒有違反兩岸人民關係條例第三十三條之三，不論台灣或中國，任何政權都不應利用權力干涉學子的求知權，在這一點上，中國對於學術自由是明目張膽地干涉，台灣各校或不便表態，但學校內、外部依舊有獨立的學術社團、學生自治組織，由於這些干涉妨害了學術自由與來台陸生的求知權，這些團體均可對中方這些作為進行譴責，而非中方、校方的應聲蟲；社會輿論更應讓彼岸理解此處對學術自由價值的重視，只要來台，均有權享受跟台灣學生一樣的求知待遇。

其次，全國大專校院五大協進會領袖，包括台大校長楊泮池在內，發表共同聲明頗為不當，其中共同聲明第三條：「台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。」難不成除中國之外的外籍生所屬國學校有跟台灣簽署類似的承諾書？難道一個來自嚴格穆斯林宗教國家的學校，也可以要求他們來台交換生不得修習其他宗教介紹課程？我們或許無法禁止他國校方約制自己學子與承認學分與否，可是我們難道可以自我閹割？

最後，大學自治也必須尊重一項價值，各校本各有考量，有些學校辦學處境經濟更為嚴苛，妥協可以體諒，政府不宜揮舞法規大棒，輕言禁止，但台灣還是須有如耶魯豎立學術自由標竿的指標名校；以此觀之，簽署共同聲明的台大楊校長再一次讓國人失望了！

（作者為資深媒體人，台中市民）