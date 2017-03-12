自由廣場》川普應讓衛生部長訪台

◎ 陳正義

過去美國與台灣在禽流感防疫上有很好的合作，在病毒監測及流行病防治防疫方面，台灣的表現也明顯優於中國。因為這層台美合作關係，十四年前台灣成功幫助美國，防止ＳＡＲＳ病毒在美爆發。台灣以最迅速的方式，把有價值的治療資訊傳遞給美國疾病管制中心（ＣＤＣ）。反觀中國，則放任ＳＡＲＳ病毒延續感染，四個月都沒有通知民眾，導致有超過七千個病例、以及六四八起病例死亡。國際社會，尤其是世界衛生組織，因中國隱瞞真實數據，而承受嚴重負面衝擊。

一直以來，中國不允許世界衛生組織跟台灣官員接觸；世界衛生組織的資料，必須透過美國的ＣＤＣ再轉遞給台灣，更過份的是，世界衛生組織把台灣的數據，列為中國數據的一部分。

二○一四年香港出現二名因H7N9禽流感死亡病例，當時從深圳返回美國的參議員布朗，在同年二月六日寫了一封信給當時的國務卿凱瑞。他提到「台灣被世衛組織排除，不僅在國家資訊交換之間造成一個危險的落差，也因台灣與中國的近距離，這次的禽流感爆發會使全球健康檢測和安全面臨風險。」布朗在信中提到世界衛生組織應給予台灣會員資格。其他如眾議員蓋瑞也做過類似呼籲。但由於中國的壓力，台灣仍被世界衛生組織排除在外，而禽流感病毒在中國流傳依舊，無法有效遏止。

中國一直阻止台灣成為世界衛生組織的會員國，跡象顯示，中國也非常有可能阻擋台灣參加今年五月的世界衛生大會。因ＦＡＰＡ與國會議員的密切溝通，美國國會高度關注中國阻擋台灣加入國際組織的敵意。如果不讓台灣參加世界衛生大會，華盛頓將派美國衛生部長Tom Price到台灣，親身體驗如何應對禽流感爆發的長年挑戰。

台灣的醫療資訊是全球防疫不可或缺的一環，世界衛生組織充分且直接獲得台灣最高品質的醫療資訊，才能使全球衛生網有效戰勝疾病。台灣加入世界衛生組織的正式會員身分，不僅是台灣二三○○萬人的權益，更是美國和世界其他國家的公衛安全保障。〔作者為美國華府台灣人公共事務會（FAPA）會長〕