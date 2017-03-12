自由廣場》評王丹對共諜案的兩點呼籲

◎ 王建宏

名人王丹開臉書直播，與網友討論共諜案。他對於政大企管所畢業的中國學生周泓旭涉案被羈押一事，除了呼籲不能一竿子打翻一船人，激化九○後的中國年輕人對台灣的負面印象，更指出其實中國對台灣滲透很重要的管道就是在台設立公司，以經商名義收集情報。他建議台灣政府，中國公司來台駐點應嚴審，拉長審核時間，查清楚公司以及駐台人士背景。筆者想回應兩點。

個人贊成王先生別一竿子打翻一船人的呼籲。事實上，自由時報本月八日就有一篇中國交換生投書「中國學生在台灣被舉報的惡夢」，對共產黨的痛恨溢於言表。不是敵人就是朋友，台灣人大可與這些開明的中國青年、來台學生交往，別讓周泓旭共諜案斷了從中國內部推翻共產黨的力量。

至於中國在台企業收集情報，王先生說政府要嚴審，個人覺得嚴審只是第一關，審後放行，接下來要如何防範、如何監督、如何鼓勵舉報、如何撤銷公司登記、遣返不法人員等配套，才是重點。依此來看，「國家保防工作法」顯然有迫切需要，調查局宜儘快周密討論，擺脫保防工作法「人二」標籤，確實讓該法發揮效果才是。

至於部分退將動輒往中國跑的歪風，其斲傷國防的嚴重衝擊，也須關注，這方面就有賴相關反情報工作專家了！

（作者為憲兵退伍，新北市民）