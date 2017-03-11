自由廣場》台灣體育從根弱起

◎ 林維基

家父曾是台灣某項田徑紀錄保持人。我在海外時，也當過美國學校健身社長、經歷過數個國家體育課制度，回台後又當過學校教師。周遭也認識數十位各項運動的國手，沒一個不抱怨台灣體壇的。

個人經驗讓我發現，台灣體育不振因素很多，但幾項基礎措施，是可借鏡外國的。阿根廷很多學校沒有操場，校區只是透天厝或大樓。但人家還是運動強國的主因之一，就是善用體育公園及課程安排！往往兩小時以上的體育課一到，學校就派車載有課的班級到市區體育公園去，其他學校也是。所以每次體育課都是不同年級競賽，或者校際比賽，一年下來，每位學生都跟幾十間不同校對手比賽過了，經驗大增。另外，美國學校則有無限使用的浴室，讓滿身大汗的下課學員可梳洗換裝。

再來，請讓專業體育教師來！我自己代過體育課，都自認不專業了，更看過一堆代課老師洋裝打扮，自己躲樹蔭休息，卻叫學生整節課曬太陽。這樣，不用擔心找不到校地建操場、把球踢到校外打破玻璃，學童不用擠操場運動，可帶著乾淨身體回校上其他課。

台灣常年氣溫偏高，一身汗黏答答上課的確不舒服，若改採體育公園統一上課、下課沖澡再載回學校，不但公園設施可以活用，教師學生也有更大空間、更多學習交流機會。而因為集中沖澡，所以水電其實比分散各校浴室更省，性別友善浴室也可考慮。

當然，台灣酸民必定先反對再說。但請問，今天台灣體育局勢，不需改嗎？酸民有更好、更實際的建議嗎？

（作者從事翻譯，美語教師）