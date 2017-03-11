自由廣場》國家就是我家 奇怪耶

◎ 郭川珍

蔡英文總統終於當上文化總會會長了，這個本來循例由總統兼任的會長卻須幾番曲折才能到手。世界棒球經典賽台灣隊落敗收場，終於引爆解散棒協的呼聲。兩件看似不相關的事，其實都指向一個核心且根本的問題，國家的資源被藍營把持盤據太久，久到藍營以為「國家資產」就是黨國「祖產」，因此只能「藍人胡搞」、寧可一敗塗地也不容外人插手！

其實，早在蔡英文就任前，藍營就已使出「焦土政策」，有嗆聲說「要下台的最大」的法務部長，臨下台還不忘耍威風，意思是不屑部長一職；也有要下台的卻遲遲不願交接，戀棧官舍一日也好、三月也無妨；更多的是賴著不走，等出事了還大言不慚的說「不到最後一分鐘絕不放棄」的桃機總經理費鴻鈞等。再如糖協、郵協、電協、敦睦聯誼會以及現今爆發的棒協等等，藍營佔著不肯放，非得被逼絕不輕言釋出，若願交出大抵已是百弊叢生、腐敗難掩，如桃機，這就是馬政府的焦土策略，我不能執政擁有，就破壞殆盡讓你難以收拾、執政。因此，新政府上任只能替馬政府擦屁股，從「國門」桃機一路擦到現在「國球」棒協，新政府已執政快一年了，是否已清楚了解還有多少「協」要改？還有多少「邪」要除？

新政府倡言改革，更說謙卑，近一年了，事實擺在眼前，焦土上謙卑儼然就是「奴婢」，更苦了老百姓，每一個爛攤子都是全民買單，桃機、華航、兆豐銀等等，哪一樁不是要花大把銀子來擺平？只是不解的是人民得花錢，何以相關人員竟然都無須負起相對的責任？

新政府如果不拿出魄力來，還在「謙卑、謙卑、再謙卑」，身為小老百姓的我，可不想當「奴婢」了！

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作者為教師）