自由廣場》繁星煩死高中生

◎ 鍾邦友

繁星放榜，有一位學生高中某大學應數系，我向他恭賀之餘，心中卻暗暗吃驚，該生數學成績不佳，且興趣缺缺，未來如何能應付相關課程？

詳細詢問之下得知，該大學僅訂定總級分門檻，數學全無設限，且繁星的志願是一校多系，因為是名校，所以能填的全填了，結果填在前面的沒能錄取，便掉到後面的應數系，現下生米煮成熟飯，既不能再報名申請入學，也不敢再力拚更沒有勝算的指考，內心忐忑不安，全無上榜的喜悅。

我查閱繁星推薦簡章，發現可能發生類似「悲劇」的校系不在少數，如政大、中山這兩所明星大學諸多科系僅訂定總級分前標及均標門檻，像需要高度數學根底的政大統計系，倘若是申請入學則需要數學頂標，繁星竟然數學全無設限，兩者之間簡直是天淵之別，倘若有數學不佳但其他科不差的學生，依前述狀況抱著「不填可惜」的想法入學，未來豈不適應困難？

雖說總級分也具備篩選功能，然而同樣的總級分個別科目的差異極可能存在，以這位學生為例，數學僅為後標，但其他科不差，故總級分跨越該校門檻，再加上校內排名優異的加持，便得以錄取，只是日後的適應問題卻恐怕不是現下所能想像。

繁星制度為照顧偏鄉或相對弱勢的社區高中生，部分校系的設標門檻大幅放寬致太過籠統，加上「選校不選系」的志願選填設計，難保沒有前述亂槍打鳥的狀況發生，未來上大學後又不可轉系，這樣到底是對弱勢生的幫助還是禍害？

（作者為高中教師）