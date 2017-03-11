自由廣場》台灣當然要「保防」

◎ 張昭仁

川普任命的前白宮國家安全顧問選前與俄羅斯政府接觸，結果任職不滿一個月而去職。現在，司法部長Jeff Sessions塞森斯也因選前與俄羅斯大使館接觸而面臨被要求去職。

美國的現任官員必須為選前與宿敵政權接觸而去職，全世界每個國家的官員都被要求忠於國家與職守，台灣的公務人員也不能免於這個要求。我相信絕大多數台灣的公務人員對國家的忠貞與自己的職守盡責是沒有問題的，但是少數意識形態偏執者可就不一定了，這些對民進黨政府仇視者，他們的行為可能不止於滲透洩密，而是打著公務人員旗幟反政府。

最近一個任教職的朋友告訴我，前不久來學校解釋年金改革的公務人員，打著解釋年金改革的旗幟，明示暗示他們要準備六月在總統府前大幹一場，必要時罷教罷工，拖垮政府。

仔細看一下，不止年金議題，從一例一休，到同性婚姻的議題，都很清楚看到特定組織，有些來自公務體系，有些來自民間機構，不斷地曲解議題，發出極端的言論，目的就是試圖鼓動中間人民走上街頭，激化社會，對抗政府。這些人如果是在公務體系工作，以他們身體力行的反政府行動，他們在工作上沒有洩密的可能嗎？

公務人員必須向國家效忠，向職守盡責，這是舉世皆然，台灣公務人員也不能置身於外，因在不違反人權保障之下，以「效忠國家，盡責職守」為基準的保防法是對公務人員基本的要求。

（作者為加州會計師，網路科技公司CEO）