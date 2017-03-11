自由廣場》射擊運動該解嚴了

◎ 官文傑

國防部宣布增加高中以上學生的射擊訓練，藉以提高年輕人從軍的意願，此一政策立意良好且頗具創意，但我認為效果有限應另謀對策。由於業務需求經常往來於東南亞各國，這些國家有私營的靶場，有遊樂場附設的靶場，更有軍隊或警察靶場開放供民眾作射擊訓練，不但各種槍枝齊備，而且價格親民，只要花個台幣五百、一千就可滿足期盼已久的慾望！

射擊運動是奧運的比賽項目，但台灣卻因長期戒嚴及政府的刻意限制，讓整個社會聞槍色變，所以射擊運動長期低迷、幾無市場；但資訊開放及年輕人好奇心的驅使，卻使得非法槍枝及改造槍枝四處橫行。如今國防部的提案確實可扭轉趨勢，趁此機會開放全國各地適合的軍、警靶場，供高中以上的全國民眾入場參與射擊運動。如此不但可活化軍警靶場的使用率，也可適度滿足年輕人的好奇心，增加國人的休閒去處，發掘培養優秀的射擊選手，提高軍警退休人員的就業機會；不但日益不振的觀光業可增加商機，就連國防部的募兵活動也可有正面的宣傳價值。

除了上述的優點外，對於國人的教育也有實質的作用，例如活動前都會有短暫的射擊講習，由射擊教練講解槍枝構造、射擊禮儀及如何射擊等課程，讓剛入門者或重溫舊夢的老兵們，都能對這項運動有正確的觀念；就如棒球運動之於國人，如能讓射擊運動也蔚為風潮，則不但對國家的經濟提振有所幫助，就是對國防也會有實質助益，萬一有外敵入侵，則全民不分男女老少皆可隨時提槍上陣保國衛民！

所以請國防部研議後，會同內政部、教育部、體育署及立法院，盡速提出辦法，在全國各地選擇適當的軍、警靶場，開放讓全國人民做為運動場所，如此對整體的國家經濟、國防、教育、體育、觀光等產業都會有提升作用；一方面滿足國人對槍械的好奇心，另一方面順勢培養國人尚武精神，也可大幅增加國人就業機會，如此將會一舉數得，造福全民！

（作者為新北市就業服務商業同業公會理事長）