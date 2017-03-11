自由廣場》原住民聯邦國想像

◎ 劉一德

遠東集團旗下的亞洲水泥公司，長久以來在花蓮太魯閣國家公園內採礦，在違背太魯閣族人的意願之下，將當地環境地貌破壞得面目全非。而且該地區亦是原住民太魯閣族的祖靈地，族人的神聖空間被現代化的機具玷污、山林變成一座座的灰石堆，亞泥帶給台灣的是環境與文化靈性的雙重糟蹋。

亞泥超過四十年的採礦歷程，是台灣遭受政治與經濟殖民的縮影。同樣一批政商結構持續剝削著台灣，早在一九九七年時任行政院長的連戰，就特別為徐旭東延長採礦權廿年。如今，從連戰時代以來就沒換過局長的礦務局，又在近日特許亞泥「免環評展延採礦權」；花蓮縣長傅崐萁去年鬆綁「舊礦區不准申請延期」的規定，國民黨立委徐榛蔚本會期也在立法院提案修改「礦業法」，主張刪除礦權「以廿年為限」規定。

我們談轉型正義，又怎麼能放任上個世紀殘存的殖民勢力繼續剝削著台灣？要驅逐這些外來殖民勢力，「民族自決」是最好的武器。蔡英文總統上任後推動「劃設原住民族傳統領域」，即是邁向原住民族「民族自決」的一步。根據原基法規定，只要土地被劃定為傳統領域，不論是政府或私人企業，在這之內的重大開發案，都要經由當地原住民的同意。

但是，要讓台灣原住民族真正的能為自己土地作主，單「劃定傳統領域」政策是不夠的，何況該政策將私有地排除，如此根本拘束不了私人財團的掠奪行為。我認為在未來，應更徹底的落實原住民族的自治權力，朝向各原住民族之間、和各族與中央政府之間的「聯邦化」前進。

我主張可在「民族自決」的架構下，讓台灣原住民各族形成不同的聯邦國，各自擁有高度的自治與自決權力，享有與中央政府平等的政治權力。唯有如此才能真正讓台灣原住民族從百年來被殖民壓迫的陰影中解放出來。

不論是以「台灣人」的大框架，抑或是台灣內部不同族群的角度，以「民族自決」為武器，以達到去殖民化、反壓迫的目標，是台灣全體人民都應擁有的權利。

（作者為台聯黨主席、曾任國大代表）