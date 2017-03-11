自由廣場》外行領導 體壇業餘化

◎ 冼義哲

世界棒球經典賽對以色列、荷蘭、韓國三連敗，球賽結束的那一刻全台灣的棒球迷都氣憤難平，這股痛苦的情緒從去年的奧運積累到現在，多少不甘願的畫面一一湧現；所有的怒火都燒向國內棒球領導單位「中華民國棒球協會」身上，過去「棒協」種種罄竹難書的事蹟被掀出來，這次從組隊開始就備受爭議，更傳出投入高額資金的情資蒐集不全影響了教練團指揮調度。

但憤怒過後，台灣還能做些什麼？筆者認為此番的重大挫敗，正是全面檢討台灣體育政策的關鍵時刻，就從棒球開始。不談經典賽的技術細節，台灣各類運動協會都有著「半官方組織」的身分，長期壟斷資源卻不用接受監督，尤其棒協一手拿政府補助、一手收門票與贊助，弊端叢生。

台灣體育政策存在著結構性的問題，迫切需要制度性的改革。唯有讓單項運動協會遵守透明、可被檢驗的原則，建立經費審查的標準，避免協會淪為「政治人物的酬庸單位」，台灣的體育發展才有生機。國會必須讓協會從選手的阻力轉為助力，不但應儘速清查此次經典賽經費使用以回應棒球工會及球迷，更應該透過「財務公開透明、保障體育選手理事席次數額、禁絕現任官員與民意代表擔任理監事，並且落實會員直選理監事」為原則的改革，讓各單項運動協會走向「專業化」。

最根本的問題，是體育人才庫的短缺與選手的Ｍ型化。台灣的體育政策一如經濟政策，長年只關注最精銳的選手，導致精銳以外的選手缺乏照顧，沒有穩定的二軍支撐，無異於把風險集中在一軍身上，導致結構面上就已埋下比賽高風險的隱患。從選手育成的源頭來看，要釋放人才庫的關鍵，在於高中以下體育班的退場，現行體育班制度下選手根本無法均衡發展；科班生和一般生儘管在同一個校園內，卻猶如身處兩個不同的世界。

台灣必須長期培養、厚實中底層的選手，讓初階的選手能夠再把其他好的球員往上撐，透過取消甲乙組分級比賽制度，讓社團球隊能夠和傳統強隊交流學習，加上推動體育班制度正常化，並且透過「引進更新的觀念以及訓練方法」取代「殺豬公」，台灣的體育發展才能重振活力。

（作者為樹黨主席）