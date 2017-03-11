社論》以有感政績深化轉型正義

二二八，歷史的歸歷史；蔣介石功過，歷史的歸歷史；追究歷史便是意識形態作祟。反對轉型正義者的論述，乍聽之下似乎不無道理，現在的人沒必要淪為歷史的囚虜，應該記取歷史教訓，正視現實問題。然而，行銷這種論述的人更應該想想，為什麼「歷史的歸歷史」如此動聽，二二八、蔣介石等依舊無法塵埃落定進入歷史？答案其實不難，那就是，歷史尚未完成，威權時代活化石所在多有，不堪回首的歷史也就無法劇終落幕。納粹的徒眾如果還在活躍，歷史的歸歷史可能嗎？這一點，也正好足以為反對轉型正義論述的盲點「解盲」。

最近，世界棒球經典賽，我國代表隊成績欠佳，有立委直言不諱批評：中華棒協與中華職棒聯盟都是國民黨在把持，棒協的理事長是國民黨前立委廖正井，中華職棒聯盟會長是國民黨現任立委吳志揚，兩個組織為了利益互鬧不配合，最後的結果就是犧牲了我們台灣的國球。除了體壇，之前的台北農產運銷公司的人事紛爭，以及各地農會選舉結果還是藍藍的天。此一現狀說明，黨國長期以來政治操作人民團體，即使經過兩次在野仍然不動如山，與台灣的民主節奏完全違和，終止黨國把持人民團體，還給人民團體專業自主，也是轉型正義的重要課題。

不僅如此，新聞媒體、司法體系、情治軍警、教育行政甚至演藝事業等，都可以輕易發現黨國幽靈。「法院是國民黨開的」，「司法仍在當國民黨打手」，皆非空穴來風。回顧歷史，國民黨來台之後的統編工程，利用黨國改造後的高壓力量，將政治的全面掌控滲入社會的各個角落。操弄地方派系，把持人民團體，政商利益共生，乃至中央對在地侍從的擺布酬庸等，國民黨這個外來政權，遂在倉皇逃亡台灣不久，完成了對台灣的嚴密盤據，中華黨國取代日本軍國，反攻神話只是為了鞏固最高權力封閉系統。

今天，完全執政者推動轉型正義，本屬國人託付改革之實踐。但九個月來，反改革暗潮洶湧，既得利益者負隅頑抗。違背主流民意的聲嘶吶喊，結合著國家認同的曖昧游離，那些激情抗爭的團體與主導者，不啻是國民黨附隨組織、附隨人員的初步清單。而最為刺激他們神經的，不是追討國民黨黨產、追究二二八元凶蔣介石責任，而是自己附隨角色所換取的待遇與權勢，此所以年金改革遭到國民黨「八旗子弟」呼群保利。這種劇情生動說明著，早該謝幕的歷史還在上演中，很多「平庸的邪惡」還在「永懷」威權統治者的幽靈。

婦聯會理事長辜嚴倬雲批評：政府要推動轉型正義，必須拋去私心，因為正義是屬於大家的，不能獨佔；如果打擊的對象只是與你競爭的政黨，或者是曾經支持過這些政黨的團體，那麼正義就會變成不正義了。她相當典型地流露出附隨者的認識盲點：國民黨至今仍是「反民主秩序」的不正常組織，對內對外、從古到今都目無正義。附隨組織與個人，不願放下附隨角色，透過轉型正義自我救贖，硬要扛著舊時代的包袱。個人無法走出悲劇，台灣向前走無法停步，於是，只能以民主的力量與手段，打消附隨者的附隨殘念，加入正常公民的行列，從而確保我們的國家與所有的政黨都有了不可逆轉的民主秩序。

話說回來，國家正義轉型，固然是民之所欲，推動者仍當行穩致遠。從年金改革、追討黨產到司法改革，每個戰場都激出改革反作用力，附隨組織與附隨人員逐漸兜攏集結。在民主台灣，轉型正義的決戰點，一是立法院，二是選舉。前者，目前改革陣營完全執政，應該不成問題；後者，則牽涉到改革以外的日常施政，是否獲得多數選民肯定。如果因為後者而拖累改革，無疑會頓挫社會的改革氣氛。此所以，執政團隊要有積累改革能量的作為，以有感政績深化轉型正義的進程。黨國幽靈還在台灣徘徊，改革攻堅需要時間換取空間，奠基八年以外的改革續航力，當今的執政者應當視為己任。