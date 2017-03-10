自由廣場》〈李筱峰專欄〉彭明敏給台灣的備忘錄

◎ 李筱峰

彭明敏教授出書，是台灣人的喜訊。

十三年前我出版文集《李筱峰專欄》，彭明敏教授為我寫序，開頭就說：「李筱峰教授出書，是台灣人的喜訊。」我愧不敢當！現在我迫不及待地想借彭教授的句型，告訴大家：「彭明敏教授出書，才是台灣人的喜訊！」

彭教授最近出版一本文集《寫給台灣的備忘錄》，收錄彭教授自一九九二年結束海外流亡生涯回台的首次演講、一九九六年他參選總統的電視政見發表會等數場演講內容，以及自一九九八年開始撰寫至今的八十九篇時評政論。

五十三年前彭教授與謝聰敏、魏廷朝兩位學生共同草擬〈台灣人民自救宣言〉，指出「一中一台」的事實，呼籲台灣人民應在左翼的中共政權與右翼的國民黨法西斯政權之間走出自己的路，他們的諤諤直言，換來牢獄之災。彭教授流亡海外的二十多年，依然為台灣疲於奔命。回台後，鬥志不減當年，繼續奔走呼號。我讀了《寫給台灣的備忘錄》，再回想當年的自救宣言，感受到彭教授理念一以貫之，意志持續不輟，精神始終如一，十足知識份子本色！這些語重心長的評論，不僅見證台灣的政治社會，更是提醒當下台灣人（尤其是主政者）把握方向的暮鼓晨鐘。

許多政壇大老的文章，往往都由秘書助理代筆。以彭教授的年代和輩份，我看到他的文章如此流暢洗練，以為是秘書執筆，問了他的秘書吳慧蘭小姐，始知每篇評論文章都是他親筆所寫，太令人驚嘆了！

試舉一段他的文字來欣賞：「外交官常夾在真相、人情和外交之間，進退兩難，難以兼顧，只要絞盡腦汁，舞文弄墨，拐彎抹角，模稜兩可，若是若非…」讀來痛快淋漓！

彭教授行文生動有趣，用字遣詞極富創造性。信手拈來列舉數句來欣賞：挖苦中國官員時，他說：「要聽中國高官講話，須有象腳一般大條且強韌的神經。」挖苦親中仇日的馬英九時，他說：「對日不惜一戰，對中不惜一縮」；對藍營諂媚中國的「貓熊統戰」，彭教授揶揄說：「貓熊運入台灣，沿路『國旗』都收藏起來，怕二隻國際寵物看了會不開心」。

彭教授亦善於譬喻，例如中國歇斯底里喊「一個中國」，彭教授說這絕非「野狗狂吼虛影」，而是「叫喊『一個中國』時，後面都有隱藏著或公然帶著一條尾巴，即『台灣是中國的一部分』，這條尾巴才是它真正要的。」

彭教授看到長者塞紅包捐錢支持小英，他這樣形容：「由老輩看來，好像愛女即將冒險遠行，以紅包祈願一路順風。」

彭教授對小英期待殷切，以下這句話原本是講給馬英九聽，我認為此時送給小英更適合：「我們需要的領導者是敢明確說出我們的國家在哪裡？是何種國家？並坦白說明我們處於何種困境，敢率直要求國民作何種奉獻和犧牲」！

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）