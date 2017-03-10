自由廣場》校園不必排除政治

◎ 朱峻廷

在一中承諾書爭議上，世新大學學生會長定調是政治力介入校園，並強調要讓政治歸政治、學術歸學術。但政治與學術真能如此容易的一刀兩斷嗎？

學生自治做為在校園內的政治實踐，恐怕學生會長本人就是世新大學內最「政治」的人。政治在實踐過程中，免不了會有價值的碰撞，而民主的可貴之處，就是確保不同價值可以並存且進入討論的場域之中。在一中承諾書的內容中，卻限制違反中共官方論述的議題出現，傷害了校園內的意見多元以及學術自由，而且也侵害了學生接觸不同觀點的權利。

學術跟政治本來就不應該分家，學術的知識可以做為政策規劃的養成法；而政治的價值衝撞，也可以讓師生反思自身專業在社會上的角色。而校園做為一個空間，最重要的任務不是排除政治，而是確保不同的意識形態、價值選擇都可以被充分尊重與討論，而不是屈服於特定的政治勢力，回過頭來侵害師生的言論自由，才能彰顯學校做為學術殿堂的神聖性，刻意地排除政治，只會讓原本應該百家爭鳴的校園變得單調而無味，變成真正的象牙塔。

學生會做為全校學生的代表，與其疾呼政治黑手侵入校園，不如思考如何確保校園的中立性，讓不同的政治傾向與意識形態都能被傾聽，才是真正照顧到所有抱持不同價值的學生，而不是反而成為特定政治勢力的幫凶。

（作者為大學生）