自由廣場》中藥人才養成不能開倒車

◎ 劉宇琦

衛生福利部中醫藥司準備修正「藥事法」，建立「中藥材技術士」檢定制度，讓有志於從事中藥販賣業務之人員可經由技能檢定，取得中藥材技術士資格。此舉連日來引發中醫師、藥師團體強烈反彈。其中最大爭議，乃因我國各類醫事專業人員，現在皆由各醫學相關系所養成，經由國家考試合格後，方能取得資格，其教、考、訓、用皆有完備之制度，衛福部此舉等於破壞制度，另闢蹊徑。

中藥販賣業者訴求中藥行業自古以來皆由父傳子或師徒相承，為何從小耳濡目染的學徒或第二代不能繼承？但是他們卻忽略了專業人員之教、考、訓、用的養成精神與制度。試問師徒相承制的師父若一人一把號，學徒的品質從何評價？

其次，「藥事法」之「中藥材技術士」檢定制度一旦通過，相信坊間補習班勢必如雨後春筍般林立，日後技術士考試可以預見的是，補習班學員占大宗，絕對不是目前師徒相承的這些人，至此師徒相承的精神亦蕩然無存！改由補習班擔負中藥人才的養成大任，對往後的中藥產業絕對是一大災難！因此，說穿了此法只方便目前不具資格的第二代經營者。

部分團體一再強調中藥房消失的危機，弔詭的是，全台灣有資格開設中藥房的人員不下數萬人，為什麼這麼多人卻不願投入中藥產業？是政策因素或執業環境不佳？或是民眾用藥選擇所致？這才是政策應該深入檢討的，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳的再搞一個技術士！可以預見這個因人設事的檢定制度一旦通過，絕對是中藥產業的災難！（作者為台中市健保特約藥局協會理事）