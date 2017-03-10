自由廣場》偽藥不是防不了

◎ 林慧玲

近日台灣的偽藥事件影響範圍大，而且是重要的慢性病用藥，恐怕嚇壞了我們的病友及管理單位。國際上許多國家，早已面臨此問題，尤其網路購藥多達九十五％是偽造。不久前國際藥學組織（FIP）才剛召開視訊會議，討論日益猖獗的偽藥問題，沒想到台灣還是淪陷了。

多年前外蒙友人來台參加國際會議時，說他們最大的困難是買不到真藥；對岸中國也是偽藥嚴重，所以門診病人大多到醫院領藥，且所有藥品盡可能以藥廠原盒包裝給藥。

如果此次「冠脂妥」偽藥事件，藥品不是原盒包裝，而是拆除外包裝，甚至是連內包裝都沒有的裸錠，細心且有豐富經驗的藥局藥師要辨識偽藥，恐怕難上加難。中國除了藥廠原盒包裝外，每一個包裝也都有條碼，以利追蹤藥品的流向，偽藥自然原形畢露，無所遁逃。

過去食藥署委託台灣臨床藥學會的進行藥品包裝及條碼的研究計畫，目的就是希望能夠進行產銷履歷管理。計畫做了，報告交了，但要落實於藥品管理時，困難重重。想當然耳，要增加這些管理成本，成本肯定要加到藥品售價上。無奈的是，藥價訂定是健保署的權責，歷年只見健保署一再砍藥價，今年四月一日不就又有一波大範圍的藥價調整。食藥署只負責要求提高藥品品質，而健保署不斷砍藥價，不論國內外藥廠皆哀鴻遍野，面對口口聲聲說要發展生技產業的蔡政府，情何以堪？

請食藥署及健保署的隸屬單位︱衛福部負起橫向政策整合一致的責任，也請食藥署不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，針對全國銷售前十名的藥品進行數量嚴格盤點，非十名以內的藥就可以是偽藥嗎？如何盤點？希望不要讓工作量已不堪負荷的第一線藥師們雪上加霜。

建議食藥署落實藥品藥廠原盒包裝及產銷履歷之政策推動，也請健保署能有配套措施，仿效歐洲與中國，讓藥廠製造適合一次處方量的包裝，門診藥局以藥廠原盒包裝交付病人，不要再拆開藥品原包裝，方能杜絕偽藥。危機也是轉機，端看政府單位是否能防患於未然。

（作者為台灣臨床藥學會理事長）