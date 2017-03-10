自由廣場》教育現場看體育式微

◎ 陳啟濃

棒球國際賽事輸球，足球也問題一堆，台灣的體育問題何在？

運動應該成為生活的一部分，特別是球類，如果成為大眾的關注焦點，甚至是消費項目，成為一項產業，我們的國球，甚至其他球類，應該會更興盛。

去年學校的英語替代役男本來在美國工作，特地回國服役。其在美國擔任俱樂部或度假中心的網球指導教練。美國人的生活型態，各式體育活動都是他們生活休閒的重心。替代役男有心，本想留在台灣，但實在沒有資源以及工作機會，可提供他這樣的人才落腳。後來他失望地回美國，還好遇到一位終身伴侶。

球類運動如果只是比賽，參與的人口有限，如果成為大家的習慣，以度假、休閒的方式發展，球員的出路會更好，整體的運動風氣也會興盛。

最好從學校體育教學開始，目前困難是教練數不夠。雖然學校有體育老師，但也並非樣樣通，只能指導基本動作。再說教育部的專任教練，往往只發給鐘點費，每月待遇大約只有三萬元。每位專任教練，都具有國際賽事經驗，但卻無法將他們的專長普及於學校。如果能從教育開始，讓學生的體育課，成為各項球類興趣培養的基礎，將來長大才有機會成為生活的內容，進而願意在這方面消費，包括接受教練指導、購買球具、成為俱樂部會員等。

目前台灣中小學的體育項目，大多採行重點項目栽培。每所學校只能選擇特定幾項運動，犧牲或疏忽了整體體育項目的教學，對於整體運動風氣的提升幫助不大。體育教學應該也要建立人力庫，妥善運用各項專長的師資，培養學生從小養成運動技能與風氣。國人整體的運動風氣，才能帶動運動產業，運動選手出路更好，生活型態也會改變。從這方面來看，僅培養部分學生成為選手，跟指導所有學生習得運動技能其實一樣重要。

（作者為水里國中校長）