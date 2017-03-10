自由談》張志軍玩磁鐵，阿嬤被騙

前新竹縣政府專員朱承濬，上班開小差，去算命、看佛龕、訪朋友，快活逍遙，「能混就混」。

他連區區四百元差旅費也不放過，詐領入袋，「能撈就撈」。

藍營大老陳庚金在國民黨內鼓勵公務員「能混就混，能撈就撈」，人家朱承濬幾年前就實踐篤行。只能說，陳庚金不愧當過人事行政局長，果然深知打混的秘密，兩人足堪惺惺相惜。

話說回來，蔡政府再不上緊螺絲，可預見還有害群之馬致力於「拖垮政府」。

不肖公務員吃定國家，勞工卻只能自食其力，因為不做就沒飯吃。

台北市有一位七旬林姓阿嬤，努力賣牛肉麵，幾十年來養活一家，活得辛苦而坦蕩。

只恨詐騙集團太囂張，昨天驚聞林阿嬤被騙走一千六百萬，畢生積蓄化烏有，人生必須從頭來，但她青春不再，還能有幾個十載？

賣麵嬤一生努力，不混不撈，不該得到這種無良回報，政府打詐工作須更牢靠，別讓人民財富不保。

努力未必成功，不努力一定失敗；但努力的同時，方法也很重要。

有個小孩努力把小磁鐵緊貼大磁鐵，想讓它吸住，但只要一鬆手，小磁鐵就彈開；儘管他很努力，卻老是失敗。

直到他弄懂「異極相吸」的道理，才成功使兩枚磁鐵相吸。

國與國就像磁鐵：異極才能相吸。

一味逼迫對方必須與己同極，只會造成排斥。

在台灣，台獨是選項，也是主流。於中國，台獨卻是異極。

中國仇視台獨，不容異極，結果只會與台灣主流民意背道而馳，這是要如何相互吸引？

張志軍身為國台辦主任，志在統一，目標應該是使兩岸像磁鐵般「異極相吸」，進而牢牢結合。

但他卻說「台獨之路走到盡頭就是統一」，此話不容異極，只會使台灣彈開，使兩岸漸行漸遠，與其目標相違。

如果不懂方法，就算再努力也沒有用，張志軍沒有搞懂這個道理，因而像玩磁鐵的小孩，一再失敗。

（莊榮宏）