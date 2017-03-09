《自由廣場》歐洲「工匠精神」，台灣行不行？

◎ 黃清泰

在我近三十年的教職生涯中，有二十七年在台灣最早實施學徒制的公東高工擔任教師及校長，期間兩度赴歐進修，接受瑞士木工師傅完整的職業訓練，以及考察德國職業教育整體環境。在瑞士期間，我白天在Fierma Zurfhur木工工廠實習，晚上則到伯恩技術學院主修木工師傅課程。

Fierma Zurfhur木工工廠裡的學徒，和我在公東的學生年紀相仿，年紀輕輕就確定人生職場方向，這是因為他們從小學六年級就開始接受職業指導，九年級就在企業當學徒，向師傅習藝，一個師傅帶領五個學徒，技術與身教兼具。企業再送學徒到當地職校上理論課程，而職校的課程，則由企業與學校共同設計嚴謹的學程，這種學徒制又稱雙軌制，由學校和企業共同培養技術人才，是歐洲普遍的職業教育制度，瑞士大約有三分之二的人接受這樣的技職教育。

學徒在工廠實習是有支薪的，並符合當地法令，透過這樣扎實的訓練，瑞士人從年輕時就開始從事自己喜歡的工作，對於專業非常尊重，因而培養出工匠精神，難怪瑞士、德國能成為世界工業強國。

但這一套在台灣行不通，公東高工創校之始，就發現學生到校外工廠實習會被當成廉價勞工，學不到技術，所以公東高工才會自設「實習工場」，把德瑞學徒制本土化，代替教育部所實施的輪調式建教合作，長年在國際技能競賽中奪得首獎，但這樣會加重學校的設備及師資的負擔，以至於在我離職之後，公東在各方壓力下廢除學徒制。

台灣技職教育的環境以及勞動神聖的觀念，多年來都沒有多大進步，筆者一路走來，深感憂慮啊！

（作者為公東高工前校長、瑞士伯恩技術學院畢業）