《自由廣場》降分還好 軍官「開源」最重要

◎ 陳宏煇

拜讀七日貴版「八軍團缺員、陸軍官校降分的省思」一文，文中作者提到陸官為了避免招不到學生，主動降低學測分數，這種「降質求量」的炒短線做法，不啻飲鴆止渴。筆者有不同的看法。

在少子化的情況下，如果以正常的軍校路線來補足需求，根本是不太可能的，因為現代小孩普遍從小就備受呵護，很難接受軍校封閉且壓抑的軍事化訓練，因此退訓人數大增。

至於分數降低就代表素質降低，倒也不一定。筆者過去在高中服務時，遇過一個唸書「零零落落」（台語）的學生，考上私立大學後，成績也不怎麼樣，沒想到，研究所碩、博士班竟然都是就讀國內頂尖學府。可見學測成績高，不絕對代表未來軍官素質就高。

筆者認為，國防部降低學測分數或許是為了補足缺額，但這些學生進入陸官「看清事實」後，如果能夠留下來繼續就讀，甚至未來畢業下部隊服役，這樣的軍官才是有用的！不要招了一堆學測成績高，但卻無法面對軍中磨練，尋求自殘或想盡辦法要離開軍中，造成部隊困擾，這才是最重要的。

建議國防部，應以多種方法和形式找尋「官源」，像是仿照美國陸軍、正在推動的委託國內大學試辦「大學儲備軍官訓練團」計畫，就是很好的方式︱︱在大學唸書，寒暑假接受軍事訓練，畢業即任軍官，不但能讓參與的大學生明白自身未來的挑戰，也能讓他們體認現實的環境，一旦遇到困難，也不會打退堂鼓，這樣的軍官，才是未來有用的軍官。

（作者現任大學教官，新北市民）