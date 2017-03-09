《自由廣場》後TPP時代之台灣經貿戰略

◎ 郭國興

川普簽署退出TPP，而受到兩岸關係影響，臺灣也很難參與中國大陸推動的RCEP，2017年政府對外經貿戰略應就新南向、FTA與TIFA全力以赴。

新南向戰略具開創性

持平而論，現階段中國大陸投資環境優勢漸失，相對地，東協與印度則提供廣大年輕勞動力的「人口紅利」。當西進阻力遇上南向助力，全球直接投資紛紛潮湧至東協及印度之際，蔡政府制定新南向的經貿戰略，係針對臺灣經濟發展藍圖所擘劃具開創性之政策新思維（policy innovation）。

戰略方向正確，還須藉由政府團隊的積極任事，落實執行，才能引領臺灣昂首迎向世界經貿舞臺。本文提出「利他主義」與「亞太創新走廊」的產業互惠合作模式，呈供政府參酌。

利他主義引領南向各國對我優勢產業之需求

自「ASEAN10＋中國」啟動以來，中國大陸為東協各成員國最大貿易夥伴，加上「RCEP」與「一帶一路」的「中國因素」考量下，東協及印度很難不顧慮中國的態度及壓力，我政府更必須秉持「利他主義」信念，主動拓展東協及印度與我現有合作領域之深度，引領對我國優勢產業可能之需求，讓南向諸國了解臺灣是值得合作的經貿夥伴，進而簽署雙邊FTA。

在「人與人連結」的多面向合作上，臺灣可善用對東協的比較優勢：如連結東南亞血緣的新住民網絡、代訓東協農漁工技能、提供衛生醫療補助、建構東協e-ASEAN、傳授中小企業發展經驗與雙向教育文化交流等議題，以促進雙邊實質關係改善。

亞太創新走廊：日、臺產業最佳協力模式

2015年，日本對東協開發援助新臺幣600億元，占GDP 0.048％；韓國150億元，占GDP 0.036％；臺灣僅3.5億元，占GDP 0.002％。在對東協開發援助不如日韓，再加上中國大陸的阻擾，政府需為南向業者做好相關配套措施。例如，善用日臺IT產業在全球高科技領域的典範結盟，深化構建成「亞太創新走廊」，統合日本的關鍵原料與臺灣的創新加工，二國產業協力，共享南向分工利得。

維持兩岸經貿合作：據以融入RCEP軌道

中國大陸一直希望深化兩岸經貿合作，擔心臺灣融入區域經濟整合會悖離兩岸經貿緊密交流的軌道，並向美、日等國市場傾斜。我政府應設法維持兩岸經濟合作，一則提升臺商對中國大陸市場的競爭力；二則降低中國大陸對台灣開拓國際經貿空間的部分疑慮，有助銜接臺灣融入RCEP的軌道。

臺灣如何在「經濟受制中國」和「經濟被邊緣化」兩者中尋找平衡點？考驗著朝野領導人的智慧。

以「美中逆差改善」為TIFA說帖

2016年美國貿易逆差5,023億美元，為2012年以來最高水準，其中對中國大陸貿易逆差3,470億美元，占整體的47%。歷任美國政府均誓言竭盡一切辦法改善美中嚴重貿易失衡之現象。針對此一議題，我方說帖應深入闡述，臺商產業係中國大陸外來投資中最具垂直分工之競爭優勢，臺、美若能簽訂TIFA，結合彼此企業的優勢及利基，聯手進軍中國大陸市場，有助削減美中巨額貿易逆差。

經濟是決定兩岸未來的王道。臺灣在資源有限與中國因素的箝制下，政府應借助日本對東協之長期援助與投資基礎建設的影響力，為西進轉至南向打拼的臺商，導引一條出路，並落實分散出口多元化的目標。

（作者為英國倫敦政經學院訪問學人、日本東京大學客座副教授）