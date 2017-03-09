《自由廣場》為海巡署喝采！

全力驅離中國越界漁船、取締違規捕魚，讚！

◎ 陳璋玲

最近在海洋社群裡，常提到、也看到的一項政府作為─加強取締漁船違規，使關心海洋事務人士備感欣慰！

據海巡署最近公布，二○一六年七月一日至十二月卅一日，取締沿近海漁業違規四八九件，與二○一五年同期的四一三件相較，成長十八．四％；中國大陸越界作業漁船，共驅離五○五艘、裁罰五十一艘、扣留六十一艘及沒入七艘；今年至二月底止取締廿五件違規拖網，相較去年同期掛零，可看出政府海域執法的努力，值得稱許！

依漁業法規，五十噸以下漁船不得在沿岸三浬內拖網作業，五十噸以上則不得在沿岸十二浬內拖網作業，主要係基於沿近海為生態相多樣的海域，以及拖網被視為對海洋生態破壞性較高的漁法，因此世界各國莫不採取積極的管理作為。然而該法規雖存在多年，卻經常偶聞漁民或釣客在海上看見違規拖網，但未見執法單位及時出海取締違規，這不啻是對政府公權力的挑戰，也失去人民對於海域執法的信心。須知：取締捕魚違規可有效地遏止違規事件持續發生，是落實海域執法及海洋資源保育重要的元素。幸好，這存在已久的問題，在這一、兩年似乎獲得改善，可由上述資料看出端倪。

台灣四面環海，漁業是海洋生物資源主要的使用者，基於海洋保育與漁業永續發展，如何提升漁民遵守法規（rule compliance）是政府施政的重要課題。有研究指出，漁民是否遵守法規取決於多項因子，包括違規預期可得的利益、政府取締的遏止效果、法規和漁撈作業的相容性、漁民對於法規制定過程的參與度，以及漁民本身的道德意識等。其中，政府取締的遏止效果是政府公權力的展現，有賴執法能量的提升，包括人力與執法船舶的充實備置與海上監控技術的提升。在考量各項影響因子中，政府應思考如何建立一套有效的管理體制來提升漁民遵守法規，這有賴漁業部門和海域執法部門的密切合作。

從海巡加強取締違規捕魚的舉動，我們看到這合作的跡象，我們也希望未來海委會或海洋部的成立，能將此合作模式在其部會內運作，以更有效落實海洋資源保育、漁業秩序維持及執法的可信賴性。

（作者為國立成功大學海洋科技與事務研究所教師）