《自由廣場》照顧人力擺不平 長照桃花源還很遠

◎ 鄧敏宏

勞動部最新外籍看護工總數統計出爐，截至去年底，外籍看護工逼近二十四萬人，異常暴增近一．三萬人，增幅是前年的三倍。聞訊，覺得這不又是一宗政策手段與結果背離的案例。在長照2.0計畫諸多施行事項中，「補足照顧服務員人力需求」、「增加國內照顧服務員就業比例」，也是亟待解決的問題，如今結果不只未能減低對於外籍看護工的依賴，反而未盡把關職責大開倒車，政府表現讓人感嘆。

據統計，台灣線上照顧服務員人數為二．六萬人，長照2.0計畫的統計需求為三．九萬人，尚缺人力恰好為一．三萬人，勞動部與衛福部應提供照顧供給方與照顧需求方的媒合，而非大開方便之門，讓長照需求的家庭「有人顧就好」。

另外，根據調查，最理想的照顧方式，百分之二十的民眾選擇「有彈性的居家服務」，一方面表示台灣的居家服務缺乏彈性，未能實際考量受照顧者及家屬的需求，另一方面，表示居家服務的使用者可以不需要依賴外籍看護工二十四小時隨侍在側的服務模式。

其實，近年在台灣已嘗試引進「AIO照顧服務」模式，可依受照顧者需求，將照顧服務的時間單位縮短為十五分鐘或一日多次，並且依受照顧者的實際狀況，訂定個別的照顧計畫。許多受照顧者原本還有部分行動能力，但在外籍看護工的照顧之下，因為語言障礙缺乏互動，以及照顧技術不足缺乏復健、醫護相關知能，或因為太過依賴，反而造成失能狀況更加嚴重。

台灣的照顧服務模式需要改變，受照顧者及家屬對於照顧服務的想像也需要改變。低價便宜的國民旅遊可能會有安全顧慮，同樣的，我們不能一味地想要「俗又大碗」的居家服務。此時，政府的角色相形重要，要如何協助照顧服務產業，推動國內照顧服務員的質量提升；同時減低對於外籍看護工的需求或融入台灣長照服務體系；透過補助或相關措施，鼓勵受照顧者及家屬進用本國照顧服務人員，減輕受照顧者的負擔，也讓受照顧者得到更加值的服務。關於銀髮海嘯下，長照2.0的妥善施行以及建立一個高齡友善的文明國家，我們要做的準備還有很多很多。

（作者為弘道老人福利基金會企劃）