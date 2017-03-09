《自由廣場》懷念「陳同學」的林老師

◎ 金傳春

台灣流行病先驅林東明教授於去年六月一日辭世。台大公共衛生學院為表彰他在流行病學教育與研究的奠基貢獻，於本月十一日舉辦「林東明名譽教授紀念演講會」，在此特敬懷師生心目中的林老師。

林東明老師是少數獲得日本醫科大學學士與博士的完整醫學教育者。回國後於傳染病多的時代，先後任職台灣省衛生試驗所主任及台灣血清疫苗製造所主任，致力於百日咳、傷寒等疫苗製造、接種、評估等研究，因適逢霍亂大流行，以竹蒸籠殺菌處理培養基，成功備製600六百萬劑霍亂疫苗，親身參與霍亂防疫重任，嘉惠台灣民眾健康。一九六○年任職台大公共衛生研究所副教授，孜孜不倦，赴哈佛大學進修獲得公共衛生碩士，並師承癌症流行病學大師麥克曼漢（McMahon）教授的跨國乳癌研究，推動台灣的乳癌、鼻咽癌與肝癌流行病學危險因子探究，帶動台灣一系列的鼻咽癌流行病學研究，自發病率、死亡率、血清流行病學至病因探討。一九九六年美國出版《癌症的流行病學與預防》專書，引用林老師多篇論文，可見其著作有開風氣之先。

林教授的名言：「公共衛生是各人自掃面前雪，還管他人屋上霜」。他的教學風格是蘇格拉底式與學生對話，常提出一連串問題，讓學生輪流解答，當學生問答案為何？他直言不知，卻語重心長的說：「不要認為老師知曉所有的答案」，以培養學生獨立思辨能力。值得一提的是，林老師也栽培了一位助教走入流行病學，即老師常提的「陳同學」（指副總統陳建仁老師），多年叫慣了，改不過來，可見那個時代師生情誼之深厚。

一九八三年新竹竹東發生傷寒流行，當時的東吳大學微生物系、台大公共衛生系與陽明醫學院微生物所三校師生一起前往調查，偏偏電視新聞播出學者與官方見解有異，在那政府威權時代，次日台大公共衛生系的老師們與行政首長均受到不少關切壓力，林老師卻特別鼓勵我們以專業做對的事，不難看出他有知識份子的骨氣，在官方壓力下，仍鼎力支持。

林老師有三項值得追憶的獨特風格，一、胸襟大又惜才：最感人的是，林老師深怕年輕老師開會多言受誤解，常正襟危坐後面，仔細觀察全局，每當他們舉手發言後，馬上給予不同的手勢或臉色，確保不出事，足見他愛護後輩的用心。

二、做學問不斷自我鞭策：林老師七十歲仍努力寫論文投稿至國際學刊，偶回台大公衛，會關心已升教授的老師是否仍很用功。

三、作風瀟灑：有一回，林老師去國科會報告研究計畫，用幾張幻燈片講畢，兩手一攤說：「這就是我們的研究結果了，其他也沒什麼好說的」，轉頭向全場人員說：「再見囉！」一位陽明大學的老師馬上問：「這位仁兄是誰？我們比他年輕，還沒他如此瀟灑！」事實上，林老師在日本求學時，曾遭逢二次世界大戰美軍轟炸東京，有三次差點被炸，甚至遭逢被炸死的危險，所以見過大風大浪者，舉止特別瀟灑。他抽菸多年卻說：「沒得肺癌，是基因夠強」。顯示抽菸以外，仍有其他重要致癌因素。

綜言之，林東明老師為人率性，是非分明而心地善良，意志堅強，決定的事即全力以赴，有俠士之風，不求名利。有緣認識他，是一種福氣。

（作者為台大流行病學與預防醫學研究所教授）

※林東明名譽教授紀念演講會時間：本週六上午九點，地點：台大公衛大樓二○一講堂，報名：http://ntuidrec.ntu.edu.tw/xms/