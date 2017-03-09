《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥

◎ 劉瑩

偽藥案如滾雪球，除有媒體點名降血糖的救命藥「佳糖維」也出包，食藥署今天再次揭露，除了原先的MV503，還有其他批號的「冠脂妥」也摻雜偽藥。這批偽藥，據檢警初步調查，絕大多數流向小型社區藥局，而非大醫院，這或許跟社區藥局單一藥品用量少，大盤、中盤商、藥局私下調貨流通進藥，管道一般較大醫院複雜有關。食藥署應該在最短時間內，給國人一個交代，但同時，這也讓我想起行之有年的「慢性病連續處方箋」。

家人三個月去一趟醫院看高血壓，明明病情穩定，醫院藥局卻只能給一個月的藥，再給你兩張要小心保存的紙，之後每個月都得跑藥局畫押後領藥。更糟的是，如果不小心丟了處方箋，沒地方可補印，病人只能回大醫院重新掛號看診，否則只好眼睜睜看著藥物斷炊。

為什麼病人一年得跑十二趟藥局呢？更何況每次到藥局，也只是簽名刷卡領藥而已，而健保署卻要因此多付出八次調劑費！

健保署是否可開放病情穩定的病人，在醫師評估下，自行選擇是要每個月到社區藥局領藥，還是直接在醫院藥局領三個月的藥。不要用學理上沒必要的「月領藥」箝制老年人。（作者為醫師，台北市民）