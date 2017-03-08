《自由廣場》三月九日 與馬偕同行

◎ 劉明新

三月九日這天，是馬偕登陸淡水宣教一百四十五週年，人民作主教育基金會的志工們，將從他的登陸地 － 淡水舊港的馬偕塑像出發，學習馬偕「旅行佈道」精神，從淡水走到艋舺教會，全程二十三公里。

這場行踏，希望有一百人參加，因為這是「人民作主、歡喜行踏」三年來為宣揚「補正公投法」的第一百場行踏，與馬偕同行，饒富意義。

一八七二年，馬偕隻身從加拿大坐船輾轉來到淡水，展開他的宣教人生。期間遭遇語言不通，風俗民情不同，民風保守排外，傳統文人攻擊抵制，交通不便，亞熱帶傳染病肆虐，治安不良，多次面臨暴民襲擊，原住民出草等危險。他努力學會台語，並以醫療做為傳道的方法，用善心、善行贏得認同；並且開辦學校，培養在地牧師，將教堂、學校建築融入在地風格；甚至違背誓言結婚、娶台灣女子為妻，化解傳教的部分阻力。最後，這位從小立志做「十字架戰士」的馬偕牧師，終於創下海外宣教的輝煌成果：宣教三十年，六十幾間教會，信徒三千多人。

而「人民作主教育基金會」的志工自一九九四年「核四公投促進會」以來，為了「通過公投法」、「補正公投法」來落實直接民權，也與眾多友好團體共同努力了二十三年！特別是二○○三年所通過的「鳥籠公投法」，因設立極不合理的高門檻和限制，致使十四年來，從無一個公投案獲得通過！這些違反「主權在民」的法律，堅決主張必須補正。

基金會幾乎每個週末必在全國各地行踏、發放「補正公投法」傳單，至今已累積九十九場、一千多公里。三月九日的第一百場行踏，我們選擇從淡水馬偕登陸地出發，在淡水河和基隆河畔靜默行走，追懷先賢。今年度我們也將根據《馬偕日記》旅行佈道路線，規劃「人民作主、歡喜行踏」路線，期使補正公投法訴求本會期順利完成，讓真正的自由、民主早日降臨台灣。（作者為人民作主教育基金會執行長，完整版請見人民作主FB官網https://www.facebook.com/peoplerule）