《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象

◎ 林志翰

世界棒球經典賽開打前，韓職二軍警察廳隊總教練認為，Ａ組四隊荷蘭、南韓、以色列、台灣呈現三強一弱的態勢，而台灣是實力最弱的一隊。台灣民眾很不服氣，當南韓以一分輸給以色列時，台灣民眾莫不歡欣鼓舞，並盤算著台灣贏了以色列之後的晉級機率。

這個美夢在以色列大比分狂勝台灣後破滅，民眾更驚覺，一位南韓的二軍球隊總教練都能看出台灣棒球的問題點，台灣職棒熱鬧滾滾的假象背後，問題其實早已病入膏肓。

撇開旅美大聯盟等級的投手陳偉殷、王建民不談，台灣職棒四支球隊的本土強投，連五根手指頭都數不滿！每支球隊每週的比賽都是洋將先發掛帥，本土投手充當中繼投手或敗戰處理投手，用來消化垃圾局數，投球技術不進反退。洋將的良窳，決定了球隊戰績，又加上台灣職棒聯盟「獨步世界」的彈力球，本土打者個個看起來都是強打，輕輕一碰球就飛得老遠。

無奈的是，世界各國派出來的投手個個不是弱者，投球品質非常精準，又加上彈力球難登大雅之堂，台灣打者不可能場場都打十幾分。台灣「紙糊」的牛棚投手，在旅日職棒投手下場後，更顯得殘破不堪，原形畢露。

最令筆者難過的是，台灣棒協與職棒聯盟高層互鬥，球隊間各自本位主義濃厚，造成lamigo桃猿隊中王柏融、林泓育、陳俊秀幾位強打者與陳禹勳這位本土最強的救援投手無法參賽。連棒球輩分極高的郭泰源總教練也選擇旁觀，還認為影響球隊戰力不大。不思如何團結地組成最強的台灣棒球國家隊，以色列這場大比分落敗的球賽，赤裸裸地戳破台灣棒球強國的假象，也揭穿了球界互鬥的真面貌！（作者為數學教師，台南市民）