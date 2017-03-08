自由談》有錢判生無錢判死

監察委員補提名人陳師孟上週在總統府召開的記者會上，語出驚人地批判司法至今仍然是保守反動勢力的最後防線，「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制。」壯哉斯言！這位一路走來始終如一的「老綠男」，如何行使糾彈權掃滌司法的髒垢，令人期待。

蔡英文總統去年就職演說提到司法改革，獲得如雷的掌聲，這不是蔡英文的演說內容有多精彩，也不是蔡英文多會演說，而是司法改革備受國人期待，希望司法清明能進一步提升台灣的民主國力；目前「司法改革國是會議」正進行各分組會議，蔡英文在司改國是會議籌備會議也「期許」司法不要發生「有錢判生，無錢判死」的情況，顯見政府對於司法也有急迫感。

但是保守的司法界仍未能完全回應民眾的期待。蔡英文一講話，法官協會立刻發表聲明，質疑總統向世界宣判了台灣司法「死刑」！檢察官協會，以及諸多個別的法官和檢察官也百家爭鳴，強力為現行的司法制度與「公信力」辯護。

台灣的法官和檢察官雖受過嚴謹的教育和訓練，但這套訓練制度卻是「威權體制」下的產物，早應該改弦易轍，採行民主多元的任用機制；而說起「官官相護」，台灣已多次政黨輪替，法界卻仍維持一元體系，現在的司法界比起政治界官官相護尤其嚴重。這也是陳師孟批判司法是阻擋台灣轉型正義，以及司法仍是保守反動勢力的最後防線之所在。

法官和檢察官要做的，除了窮盡一切可能，戮力於「發現真實」和實踐「公平正義」的訴訟程序，還必須建立一套受到人民信賴的退場評鑑制度。唯有司法界建立掃除敗類的基準，並獲得人民信任，外界的風雨譏評才能終止。

司法權要自救，監察權也可以助一臂之力，就讓「陳師孟們」好好地監督司法官，或許會有一番新的局面。（陳杉榮）