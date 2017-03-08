社論》不掙脫一中纏結 台灣終究是籠中鳥

馬英九這次選擇的訪美時間點，不得不令人懷疑其政治盤算。時值中國召開人大政協，免不了要高喊反獨促統老調，而馬英九在美國唱和，堪稱「馬習會」的續攤，對習近平自屬立功表現。然而，馬英九的「台獨不會成功，統一可以是選項」，外銷轉內銷回台灣，主流社會與國民黨內都有質疑。而他的所言所行也證明，所謂「不統、不獨、不武」的實踐，說穿了就是要以傾中總路線，框限「台獨不會成功」、「弱化防禦軍力」、「不排除統一」。至於他在美國的演出，不是為台灣也不是為國民黨，細加推敲倒有點像為自己買「政治保險」。

今年中國兩會，正好是多事之秋，從東北亞到南海，都出現與北京期待不一樣的劇情發展。北韓金正恩試射飛彈，金正男在馬來西亞遭刺，而南韓同意部署薩德系統且裝備已運達，北京對金正恩似乎無可奈何，卻對南韓的樂天集團、藝人大肆修理。由於台灣政府不承認九二共識，又有「川蔡通話」、川普對美國一中政策之再平衡解釋，除了先前的緊縮中客、戰機航母繞台、修理海霸王等，兩會期間也不斷撂狠話，俞正聲「堅持九二共識，反對任何形式的台獨分裂行徑」，李克強「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，張志軍「台獨之路走到盡頭就是統一」，與馬英九所言異曲同工。

這些人所代表的傲慢與偏見，只是中國面對國際事務的天朝心態縮影，很容易讓大家聯想到慈禧太后，她當年的狂妄自大招致八國聯軍，為大清帝國自掘墳墓。現在，中國不敢與國際變局的源頭對幹，只敢狂打日韓台發洩情緒，如此柿子挑軟的吃也未免太自曝其短了。而身為政協委員的中國藝人張國立，讚賞中國網民檢舉台獨份子，他鼓勵中國文藝界效法網民，有關部門更不能讓提倡台獨的台灣藝人，邊在中國掙錢邊罵中國。這種毫不尊重表演專業、市場供需的義和團謬論，可讓進軍中國市場的台灣藝人乃至台商引以為戒。連南韓樂天集團都遭北京修理，勢孤力弱的台灣藝人、台商，不幸被政治獵巫如海霸王又何奈？

有關退將赴中損害國家尊嚴，行政院長林全終於拍板「兩岸人民關係條例」修正草案，增定罰則，最重可剝奪退休俸。林全說，先檢討兩岸條例，再來檢討其他法令，而且這不只是針對退將，還包含所有指標性政治人物，包含他本人。諷刺的是，馬英九上回到馬來西亞遭中國矮化、國格受辱，最後只能唾面自乾。不知是否與此有關，馬英九這次到美國，毫不避諱「卸任總統」身分，趁中國兩會推銷統一。如此不顧國家利益，這個人的退職禮遇、出國審批，尤其是考慮到他官司纏身，是不是也該好好檢討一番，以對憤憤不平的軍公教有所交代？如果馬英九的行徑，愈來愈像「媚中藝人」，大家也樂見對他多加管束吧。

執政完全失敗，國民黨內批他如「孝子」，司法追究也才剛開始，馬英九確實亟需「政治保險」，問題在於誰是「靠山」？從退將到卸任總統，從邦交國動搖到國際活動排擠，從大學一中承諾書到觀光一條龍，從農漁產品契作到統戰三中一青，從台商到藝人的政治獵巫，這些不一而足的縮小包圍圈，便是中國對台灣反獨促統的分進合擊。「卸任總統」牽制「現任總統」，不無國際反宣傳效果，等於又增加一個攻擊面。裡應外合，來者不善，完全執政的民進黨政府，一味以維持現狀避免製造麻煩，台灣恐將難逃「武力確保和平統一」的鳥籠。維持現狀只能保留統一選項，馬英九其實點出了現狀的一中纏結。完全執政團隊必須認清，維持現狀加上改革進步也不等於正常國家；不掙脫一中纏結，台灣終究是一隻籠中鳥。