自由廣場》監察權在糾彈不法 非用以掃除黨國餘緒

◎ 李慶義

自稱是老綠男的陳師孟大師，經總統補提名為監察委員後，即發言強調將掃除司法敗類。他口中所稱的司法敗類，就是指受黨國餘緒毒化的不肖司法人員。這些敗類，就是阻擋轉型正義，使威權時代，許多冤案，至今未平反，不當黨產歸零工程受阻的元凶。此言一出，已有人預言，是不是判決不當黨產處理委員會敗訴的行政法院法官，都要被彈劾？

按憲法第九十條規定監察院為國家最高監察機關，行使同意、彈劾、糾舉及審計權。除同意權已由立法院取代外，依監察法規定，監察院最主要的職權，就是彈劾或糾舉公務人員的不法或失職行為。監察權糾彈的對象，為公務人員具體的不法或失職行為，公務人員執行職務，如無具體的不法或失職行為，監察院當然不能以其長久受到威權時代的黨國餘緒毒化，即加以糾彈，否則行使糾彈的監察委員，也會涉有不法或失職行為，其本身會成為被糾彈的對象。

不可否認，在蔣家威權統治的時代，確實有許多於今觀之，明顯是違反普世人權價值的不當規定。如懲治叛亂條例、戡亂時期檢肅匪諜條例，將言論的批評，都當作是「叛國」行為，甚至把與「叛國者」有往來的人，也當作「叛國者」。

不過這些不當規定，早就為法學及民主先進所指摘，更為許多有良知的司法人員所不齒，迄今也隨著一次又一次政權轉移，一一被廢止。

每一時代的司法人員，無不思站在獨立、公正的立場，執行當時有效的法律。或許現今的司法人員，仍有人有適用過當時那些不合宜的規定，但這也是時代的規定使然。就如同陳師孟大師的祖父陳布雷，也曾經追隨蔣介石廿餘年，是他那個時代不得已的事。

現在這些規定都已經廢止了，司法人員站在執法的立場，當然就是執行現在有效的合宜規定，豈還會有所謂受黨國餘緒毒化，在阻擋轉型正義的司法人員？

執政黨現在已經完全執政，基於以往的「痛苦經驗」，是更應該了解文官應該保持中立，司法人員更應該超然獨立的重要。如果在完全掌權之後，還存有被害的妄想，以「黨國餘緒」的意識形態治國，那與蔣家威權統治的時代，又有何不同？（作者為台中高分檢主任檢察官）