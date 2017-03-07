自由廣場》大學是社會的資產還是負債？

◎ 謝奇璋

台灣人一向注重教育，也以百年來建立優良的各級學校系統感到自傲。但是近年來作為高等教育代表的公私立大學運作卻出現各種令人憂心的窘境，缺乏民主自信，限制學術自由的舉措，甚至成為社會側目議論的對象。

以最高學府的台灣大學為例，生科學院院長被揭發論文資料造假，導致多篇國際期刊論文被撤銷。列為共同作者的校長和重要行政主管身為被調查對象卻錯失迴避機會，因而被懷疑間接主導調查委員會。校長在校教評會也以未違反學術倫理，但受學校懲處的當事人抗議調查處罰不公。事件的調查處理顯然未達到釐清事實的效果，更遑論匡正學術風氣，恢復學界士氣的基本責任。

再以南部的國立大學龍頭成功大學為例。成大校長遴選委員會未依成大校長遴選辦法，參考專任教師投票結果遴選新任校長，事後並拒絕校務會議重新聚會補正的要求。教育部又對成大校務會議以及校長遴選專案檢討小組提出「成大校長遴選辦法規定有無違法」的提問，未置可否。復行文各校指出「各校遴選辦法僅供參考」並要求各校校長遴選辦法必須報教育部備查。

更別提社會關注媒體喧騰的高雄醫學院抗議事件。高醫董事會長期由陳氏家族主導，積極主管校務，與歷任校長、學校師生、校友屢生爭議，並引發多起抗爭。雖有私校法的規範和教育部介入，但並未平息爭議。

這些發生在聲譽卓越之指標性大學的爭議，都可能重創台灣的高等教育，使多年累積的社會信任和教育研究資源蒙受重大的損失。但如果處理得宜，卻可能使大學運作更上層樓，達到大學自主、學術自由的高等教育目標。可惜的是到目前為止教育部的對策似乎和過去以校園安定為目的的政策沒有任何改變，仍然以控制與維持安定為主要的手段，任何促進大學民主化的前瞻性思維似乎都不在政府規劃之中。

民主自律與學術自由的大學校園是我們大家的資產，請不要讓大學變成台灣的負債。

（作者為國立成功大學醫學院教授）