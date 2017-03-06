自由廣場》朱登子事件 高鐵的責任

◎ 林嘉應

日前週刊報導，高鐵副總朱登子私自和中國鐵道科學研究院簽署技術合作備忘錄，疑將台灣高鐵興建、營運、維修與核心技術洩密中國，朱回應，「我們是去取經，人家才不會在乎我們的東西，加強技術交流才不會讓台灣走冤枉路」。高鐵表示，朱沒向公司報告，就和具中國官方色彩的單位私簽合作備忘錄，確已違反公司章程，但只懲處朱記一支警告，還讓朱爽領千萬退休金。

軟硬體技術的研發不管好壞，都是經由技術人員的心血換來，而且高鐵的興築工法、軌道車廂、電子訊號行車管控、安全儀控、電力等系統的專利技術，一直都處於相互競爭，問題不在於技術高低，而在於智財權和可能被統戰，怎能說「人家才不會在乎我們的東西」，是沒有智慧財產權觀念，還是要轉移涉嫌通敵、資匪、瀆職的嫌疑？如果真洩密中國，日本、德國的原技術高鐵公司會放過台灣嗎？到時可能又要賠償、全民買單。

朱副總的臉書在見報前全都是簡體字，部分留言也是，見報後，收斂的部分有改繁體和英文，臉友也有多數是對岸高層。經查證，朱在國外工作多年，科威特戰爭時，因葛代表落跑，為逃難而求助中國大使館，據此推測，他們早就往來，如此密切到私簽備忘錄，高鐵高層應早知朱的履、經歷，為何未在公司權益受損之前，依法移送檢調偵辦，追究是否涉嫌通敵、資匪、瀆職的法律責任，莫非高鐵高層也是官官相護，如何對得起官股與眾多小股東的權益？（作者為水利技師，嘉義縣民）