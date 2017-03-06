自由廣場》〈澄社評論〉「兩岸協議監督條例」呢？

請把防衛台灣民主的兩岸法制建設放上執政者的政治議程

◎ 邱文聰

川普上台後，推行穆斯林移民禁令、撤除歐巴馬為性別平等而設置的校園跨性別廁所，更藉由混淆視聽，將媒體監督所為的報導與評論均指為「假新聞」，一連串毀壞人權與多元價值的舉措，儼然要將國家帶往後民主時代。所幸美國三權分立的法制基礎相對穩固，公民社會仍運用各種法制手段與川普進行抗衡。但當初誰料想得到，超過兩百年的民主傳統與近半世紀以來的進步人權積蓄，竟可用來暫時支應狂人的揮霍之舉？

蔡政府上台後，台海雙邊的官方關係，因中方抵制而暫時凍結，不僅原本進行中的各項談判遭擱置，連過去已簽署協議的執行也出現停滯現象。內政上，蔡政府於黨產一役陷入膠著，在應付完一例一休、日本核食及同性婚的戰場後，隨即投入年金與司法改革議題，表現得已無暇他顧。內外主客觀因素，使得兩岸協議監督的立法，雖從執政初始即嘗試列入優先法案，但似乎並未真正放上蔡政府所欲積極推動的政治議程。在中方不願談，一般人又多半相信民進黨不會賣台的情況下，這個在馬政府時代被認為是因應「中國因素」最重要手段的「兩岸協議監督條例」，現在已被部分媒體譏為一條沒有狗的繫狗繩。

不過，我們究竟有多少的法制化積蓄，可以用來因應未來十年、二十年的挑戰？在下一波的兩岸官方交流，無論是因自願或被迫而開啟時，台灣的公民社會又是否已能藉由資訊公開、決策參與及人權保障機制，進行監督與民主的自我防衛？當促統的壓力降臨時，台灣又有什麼樣的法制工具，可以用來維持台灣在台海雙邊關係中，目前的獨立自主現狀？

關鍵不在於民進黨到底會不會賣台，而在於她到底願意為防衛台灣民主的法制建設，進行多少的儲蓄？

（作者為中央研究院法律學研究所副研究員）