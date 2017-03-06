自由共和國》黃敬倫／全球化 菸害防制 領導力

黃敬倫／腫瘤專科醫師

台北市公告學校周邊人行道與公車亭禁菸，這些進步的施政應該得到市民與國人更多掌聲與支持。我也期待由醫學教授主政的台北市，可以領導台灣菸害防制，維護國人健康。

去年十二月初在維也納的世界肺癌大會讓我印象深刻。大會的亮點是菸害防制，也就是從源頭預防肺癌發生。兩位政治人物來到現埸發表了菸害防制的演講。一位是烏拉圭總統巴斯克斯，從政前是腫瘤科醫師、醫學教授，在二○○五年與二○一五年二度當選總統。另一位是奧地利前總理Alfred Gusenbauer。

烏拉圭是個小國，卻有很高的吸菸率與肺癌發生率，巴斯克斯總統認為這是菸商造成的流行病。他在二○○五年當選後根據ＷＨＯ菸草控制框架公約立即採取行動。除了公共場所禁菸，調漲菸價與菸稅，烏拉圭首創品牌限制，一家菸商只能販賣一種品項，禁止標示「Light」、「Mild」等誤導性文字，警語要佔包裝八十％面積，以徹底遏止過度行銷。

這些積極措施很快地對健康促進奏效：心肌梗塞住院率下降，青少年吸菸率減半，肺癌發生率與死亡率也開始往下反轉。這些全球禁菸最嚴的政策，馬上招來菲利普莫里斯在國際法庭控訴烏拉圭，菸商控訴烏拉圭違反兩國雙邊貿易協定。過了約六年，烏拉圭政府在今年七月贏了仲裁案。奧地利前總理Gusenbauer盛讚烏拉圭政府，以一個小國擊退跨國菸商的挑戰，是全球菸害防制的最佳示範。他強調預防是控制肺癌最有效的方法，需要政策領導，與具公信力的醫生來推行。健康政策議題的重要性，就像人權，遠高於貿易保護與貿易協定，不容許被這些貿易協定交換或受限。

菸草控制與菸害防制當然也是台灣參與國際的重要議題，近十年台灣陸續採取行動，可是與美國、日本的大都市還有一段距離，當我走在芝加哥、東京街上，不用刻意閃躲行人的菸霧，因為這些大城市的禁菸人行道比台北市範圍大很多，國人愛去的日本，一走出車站，至少五百公尺內皆禁菸。新政府固然在第一年忙於起步，如果可以用推動爭議法案的魄力，促成更多禁菸政策，禁菸也可以很快看出成效。我相信更嚴格的禁菸可以進一步降低健保支出，以達永續經營。

Gusenbauer在演說最後說，疾病預防最需要政策訂定，更重要的是宣導知識與溝通，才能落實。台灣在立法一向能跟進潮流，但是對民眾的宣導與溝通一直不足，以致國人對這一級致癌物與成癮物質認知不足。媒體報導禁菸政策時，也呈現吸菸者的心聲，讓新聞失焦，這在國外媒體看不到，因為那已成共識。具醫學專長的市長，或許下次可親自主持禁菸政策記者會，告訴所有國民，菸害防制需要大家支持，也可讓台灣亮眼國際舞台。