自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機

鄭秀玲／台大經濟系教授

政府推動五加二產業政策和新南向政策是在美國新總統川普上任前研擬的。如今川普提出新政，我們要如何善用此契機達到台美雙贏，值得吾人深入探討。

川普新政是為解決美國兩大經濟問題

川普提出「美國優先」新政，主因是美國面臨兩大嚴重經濟問題，致其二○一六年之實質人均所得已退居全球第十名：一、外商對美國之直接投資遠低於美商對外投資，致美國失業人口增加；二、美國出口值遠低於其進口值，有嚴重的貿易逆差。以製造業為例，美國除了航太飛機製造、塑膠和醫療器材業外，其餘製造業均呈貿易逆差。二○一五年有高達七九九○億美元貿易逆差，其中最大貿易逆差國為中國大陸，約占其逆差總額的四成。

因此川普日前在國會演說時，強調將：一、透過降低稅負，吸引美商回流及外商投資，以增加國內就業機會並減少進口；二、投資一兆美元於基礎建設，提升競爭力，增加出口；三、改善貿易逆差問題，促進對外貿易平等互惠，並與主要貿易逆差國談判。透過這些 「美國優先」政策，圖使美國再度偉大。

日本率先與美合作。安倍首相日前訪美提出「日美經濟成長與就業倡議」合作計畫，擬投資美國高鐵等基礎建設、開拓全球基礎建設需求、在機器人、人工智慧、網路及太空等新領域合作研發，預估將為美國增加七十萬個就業機會，並於未來十年內創造約四五○○億美元的新市場。

我國與美日貿易密切，美國既有研發創新能力亦居全球之冠。我們應善用此新政契機，加強台美合作，提升我產業競爭力。我建議可由以下四方面著手：

（一）我政府宜積極提供經貿資訊，助我業者參與美國基礎建設和投資設廠

政府宜積極提供更多貿易、投資、環保、法律及民情等資訊，助我業者參與美國基礎建設、投資設廠和進行雙邊經貿來往。在川普新政下，未來各國勢必相繼至美投資，建立製造業供應鏈。我政府宜儘速協助台商發揮專長，取得先機，入美在地製造、研發和行銷，我業者才能在未來更有效地和美國領先產業業者合作，帶動我國產業轉型升級。台美均為政府採購協定（ＧＰＡ）締約會員國，相互開放經過談判議定之政府採購市場。美國聯邦總務署有約一一○○多萬項產品及服務供其政府採購。我政府宜積極協助我業者，參與川普新政下龐大的基礎建設商機。

（二）我政府宜積極促成我業者投資美國主要優勢產業

美國之飛機及航太製造業、生技醫藥產業及金融保險業的產值均為全球第一；煉油和天然氣產業產值排名全球第三。美國資通訊產業居全球領導地位，有Intel、AMD、Qualcomm、nVidia、Micron等半導體大廠和IBM、Apple、Google、Facebook、Amazon等系統與服務公司。其創投業的市場資金更高達四．三兆美元（二○一三），居全球之冠，資助廠商所創造的營收占了美國ＧＤＰ的二十一％。有些業者更且主導各領域全球市場遊戲規則。因此美國仍有許多優勢產業，值得我業者投資合作。

（三）我業者宜積極和美國業者策略聯盟、併購和進行跨領域合作

世界五百大企業有一二八家總部設於美國。這些全球知名企業正積極透過策略聯盟、併購和跨領域合作等方式，切入新領域。例如：一、在建構行動醫療之平台及產業聯盟方面，Intel、IBM和Philips等發起Continua Health Alliance聯盟，有二百多家資通訊廠商、醫療器材廠商、藥廠、醫院、學研機構及ＮＧＯ參加。Qualcomm雖為ＩＣ設計公司，也建立了Qualcomm Life Ecosystem，有一百多家醫療器材製造商、醫療服務供應商、藥廠、App開發商、行動裝置製造商和系統服務商加入。二、在併購人工智慧團隊方面：Google併購DeepMind團隊，發展ＡＩ產品。IBM成立Watson Health，打造雲端健康平台，收購醫技公司和醫療中心合作，推出癌症解決方案，輔助醫師診療。我業者更應師法這些知名業者，積極與其合作互動，加入其產業聯盟和策略聯盟、併購和進行跨領域合作，才能快速取得新興領域技術，跨入新市場。

（四）宜積極和美國大學與研究機構合作研發或產學合作

一九八○年美國通過的Bayh-Dole法案，允許研發人員將接受國家資助的研發成果對外授權，甚至開設公司，因而創造許多中小企業，將學術成果轉換為實務運用。美國有超過四千家大學，排名前一百大的大學多有傑出學術研究成果和優秀人才。我學研機構、財團法人和業者宜積極和美國大學與研究機構及其周邊廠商合作或投資入股。

政府現行產業政策之檢討和因應之道

政府宜儘速就現行五加二產業政策（亞洲矽谷、生技醫療、綠能科技、智慧機械、國防、新農業、循環經濟）和新南向政策加以檢討，將川普新政、美國頂尖科技的研發能量、其業者跨領域整合的效率及美國是全球最大內需市場等因素納入考量，提出因應之道。我有以下四點建議：

（一）五加二產業政策宜更加強半導體和資訊安全產業的發展

根據麥肯錫報告預估，到二○二五年全球物聯網的市場將達二．七兆美元，而人工智慧技術讓物件智慧化，將成為各產業的基礎設施。台灣完整的半導體產業鏈是全球罕見的重要資產。上游ＩＣ設計業產值全球第二，僅次於美國；中下游晶圓代工與封測業，皆為世界第一。但我ＩＣ設計業技術與美國業者有極大差距，其產值僅佔全球十八％，遠落後美國的六十三％！利用台灣ＩＣ設計與半導體產業優勢，把這些人工智慧應用晶片化可說是台灣軟硬體整合最好機會。基於此龐大商機與國家戰略的考量，既有五加二產業政策宜更加強和美國投資合作，以提升我半導體產業和資訊安全產業的競爭力。

（二）五加二產業政策宜加強鏈結美國產業界和學研機構

亞洲矽谷方案僅強調「鏈結亞洲、連結矽谷、創新台灣」。除了加州矽谷，波士頓、舊金山和聖地牙哥也是生技產業重要聚落，主要大學附近也都有值得投資合作的產學研機構；而美國創投業獨占全球鰲頭，更是我們在推動創新創業上要合作學習的對象。由於我中小企業資源有限，可透過工研院、資策會、各產業公會等財團法人帶領加入美國業者組成的各式新興領域生態系和策略聯盟，並且和美國學研單位合作。我政府宜積極在美國建立經貿據點，善用當地僑民、留學生與華人團體的人脈，深耕美國。

（三）除了新南向政策，更要投入美國市場

美國是全球最大內需市場，是日本市場的五倍大。其總消費額佔其ＧＤＰ的七十％以上。因此，除了新南向政策外，我們更要和全球規模最大的美國市場進行經貿交流。

（四）吸引海外台商回流，共同建設宜居家園

政府也要引導海外台商回流，和本地業者一起推動智慧生活產業發展，以提升台灣醫療／交通／工作／居住水準，維護環境永續發展，建設成為華人最宜居的家園。未來更可為國際都市化問題，提供解決方案，為全球氣候變遷和環境惡化的改善，作出貢獻 。