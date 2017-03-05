自由廣場》大學考招引導高中教學？

◎ 溫順德

大學招聯會常委會，日前通過考招新制，引發高中教師反彈。上月聯名投書未果，近日又展開大連署，甚至醞釀上街抗爭，要求教育部退回方案。

多元入學上路以來，高中學習亂象頻仍，加以新課綱上路在即，考招制度必須連動。招聯會經多方折衝，去年年底公布草案，惟僅將現行制度微調，無由導正學習亂象，亦不利新課綱推動，高中師長忍無可忍，遂在報端聯名投書，提出不同考招主張。無奈招聯會未予理會，常委會通過的方案，甚至將學測的考科，由草案的三加一科，逕自改為五選四科，不啻現行學測翻版，高中教師怒火難遏，進而發動大規模連署，衝突儼然一觸即發。

考試過度領導教學，學生欠缺探索能力，無由展現創意思維，向為台灣教育痼疾。十二年國教的推動，高中端無不絞盡腦汁，研發特色選修課程，致力活化教學現場，打破舊有教學框架，引導學生主動學習，激發學生潛能創意，為台灣教育開啟新局。然學測五選四方案，等於是逼學生全考，而五科涵蓋十學科，高中新課綱實施後，學生仍淹沒在考科中，選修課程形同虛設，何來探索自己興趣，遑論激發多元潛能？大學考招制度變革，原為新課綱的配套，如今竟是反客為主，致新課綱土崩瓦解，怎不令人仰天喟嘆？

大學入學考招制度，一向由大學端主導，高中只能被動配合，毫無任何置喙餘地。然十二年國教推動後，開設課程迥於以往，教學時數調整亦多，大學如未清楚掌握，如何確切訂定方案？招聯會由大學組成，常委皆為大學校長，不僅成分偏於單一，且權力又過於集中，而聽不見其他聲音，決策自然容易偏頗，以致引發高中反彈。目前高中考招委員會，都已廣納國中師長，而大學招生聯合會，何不納入高中代表，共同研議招生決策？

大學考招方案設計，攸關新課綱能否落實，教育當局不能小覷。招聯會大會開議在即，考招方案即將定調，然高中端疑慮未除，後續問題恐更複雜。建議教育部主動出面，搭建雙方對話橋樑，透過溝通建立共識，儘速化解各類爭議，建立周延完善制度，以免考生焦慮難安。

（作者為高中教務主任）