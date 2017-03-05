自由廣場》警察的上級在北京？

◎ 郭翰林

二二八清晨輔大學生試圖「清掃威權遺毒」、拆除校園內的蔣介石銅像時，卻遭警方出動快打部隊，以五十多名警力優勢壓制逮捕學生，並立即移送法辦。而陳儀深二十七日發表新書「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」的發表會上民眾鬧場，並引發鬥毆，警方卻姍姍來遲。

大學生單純要求消除威權遺毒、追求轉型正義的活動，在大學校園內警方卻動用五十多名警力，以快打部隊處理，這規模好比對待黑道組織火併、檢肅流氓一般，這豈不荒謬？還火速移送法辦，一副警察就是維護正義的模樣，這樣看來，是執政者要人民「正義不轉型」嗎？

「天猶未光」新書發表會上，愛國同心會的成員鬧場、撕毀圖書及毆打民眾的行徑卻未獲警方積極偵辦處理，這是「愛國」有理、滋事打人無罪嗎？還是執政者告訴人們「轉型變正義」嗎？

猶記當年陳雲林來台時，遭民眾持中華民國國旗嗆聲，民眾的國旗被警察沒收，遭警察強力驅離，民眾不服，當時女警竟說奉中華人民共和國命令逮人；馬政府時期愛國同心會長期拿五星旗在台北一○一滋事生端、毆打法輪功學員，囂張行徑直到柯Ｐ上任才稍稍改變。

警察站在執法第一線，理應依法執勤、維護社會的公平正義，但太陽花運動時執勤的警察毆打手無寸鐵的群眾，甚至將時任立委的周倪安拖入盾牌內毆打，這些打人的警察從馬政府的警政署長王卓鈞任內查到現在還是查不出來，王卓鈞只以「個人能力不好」來搪塞，至今未見監委對其公然瀆職進行調查與究責，全民只能眼睜睜看著不作為的人爽領退休金，這又是哪門子正義？

（作者為雲林縣民）