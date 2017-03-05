自由廣場》學術歸學術 被統歸被統

◎ 黃惟冰

除了世新大學外，包括清華大學在內的多間大學，也都傳出曾經製作「一中承諾書」。對此，清華大學表示，那不是「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治承諾書」。

簡單來說，清華大學的邏輯應該是，「政治歸政治，學術歸學術」，避免引起中國的反彈。但，問題是，什麼樣的議題屬於「政治」？都由中國說了算？此外，把「政治」與學術研究隔離，背後考量，是真的在「去政治化」，還是其實是預設前提的「泛政治化」？

清華大學的「承諾書」上寫到，邀請大陸高校（中國將大學稱為高校）優秀同學前來交流學習，無涉及與兩岸關係一中一台等政治議題相關言論，特予承諾。

試問，如果「一中一台」不能談，那麼「兩岸統一」、「一個中國」就可以談嗎？如果都不行，那麼為何不一起列入「承諾書」的適用範疇？其次，如果國家定位不能談，那麼「毛澤東的歷史功過」、「中國對台灣外交空間的影響」、「兩岸服貿對台灣產業之衝擊」等等，能不能談？這些議題，是屬於「歷史」、「外交」、「經濟」，還是「政治」？如果都是中國說了算，這難道不是自我限縮？難道不是言論審查？

再者，就像電影「全面啟動」裡的劇情一樣，當一個人要求另一個人不能想到大象時，那個人會想到什麼？大象。同理，當我們要求一切都「去政治化」時，其實只會讓彼此的交流更「泛政治化」，因為在所有的討論過程，都要警醒以避開「政治」的地雷。這樣的做法，符合清華大學的學術自由價值嗎？

最後，所謂的「政治歸政治，╳╳歸╳╳」，就兩岸關係而言，從來不曾存在過。從公共衛生、國際民航，再到各種國際運動比賽，光是一個參與名稱，中國就已寸步不讓。清華大學的故意裝傻，只會讓人看破手腳，貽笑大方。

（作者從事公共服務業）