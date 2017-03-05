自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？

◎ 賴鼎銘

台灣幾所大學因為陸生來台所簽承諾書，引發軒然大波，確實有值得思考及檢討之處！

筆者在校長任內，曾簽署七十幾所對岸的姊妹校。對岸學校的差異非常明顯。有些學校比較開放，學生來台不會有任何外加的要求，但有些則非常小心。筆者尤記得，有一年在參訪時，某校台辦主管，千叮嚀萬叮嚀，就是要提醒不要讓學生接觸法輪功，還有其他政治活動。

走過台灣威權政治的這一代，當然了解他們的關切，尊重之餘，我們只能存識於心。畢竟，這種事情，以台灣當前教學及思想如此自由的環境下，任何屈從對方要求的干涉，都會引起老師強烈的反彈！

當時世新大學通識中心，不管專任及兼任，向來就不缺統及獨的教師，這些教師很有原則，不會因為碰到陸生，課程就轉彎！他們有時會與筆者分享陸生上課的反應，這些老師其實非常愉悅於這種新的挑戰。

更何況，陸生來台本就抱著好奇之心。他們從南到北，從東到西，大街小巷，去過的地方都比我們還多！腳在他們身上，誰能控制！有的學生對我們的性別議題特別有興趣，還無役不與！

筆者覺得此次爭議，其實未及於所謂「一中承諾書」的程度！它反映的只是對岸學校及家長，對學生來台的擔心及關切！為何要針對少數學校，簽訂如此形式化、明明達不到的承諾書！而且，承諾書的文字還有損於大學的教學自主權！

看看承諾書裡出現的文字：「課程內容不涉及任何政治敏感等活動，不得從事任何有關一中一台、兩個中國、台灣獨立等方面活動」、「學習內容不會刻意引導學生涉及兩岸等爭議性政治議題」，「不會」、「不得」、「不涉及」這樣的字眼，明顯充滿自廢武功，充滿配合之意！

大學應該有大學的校格，為了少數學生，簽這樣的文件，難怪會被質疑！尤其這幾所學校，並未到招生不足額的階段，何必出此下策，引發學術及教學自由的質疑。

（作者為世新大學前校長）