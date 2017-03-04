自由廣場》「新」台幣不是錢的問題

◎ 高志鵬

農曆年前我提出新台幣設計運動，希望透過社會討論激盪出創新的設計。兩個主要反對的理由，第一是成本，第二是「無現金社會」的國際趨勢，其實都不是問題。

三月二日藍委質詢央行總裁彭淮南新台幣改版的成本，總裁指出新台幣若全面回收並改版需六年花費五百億，乍聽之下金額龐大，其實是混淆視聽。五百億包含紙鈔和硬幣，但紙鈔僅佔113億，鈔票改版不是一夕之間全面換新，以往每次改版都是逐年替換，以六年時間分攤，平均一年不到二十億。以今年央行回收紙鈔的「折舊及攤提費用」就達到38.9億，證明新台幣改版並不會新增多餘支出。若是挪用預算1-2％用來舉辦設計活動，廣邀民眾響應設計競圖，還能創造出更大的創意與效益，網路媒體和文化界的朋友都很支持這樣的想法，未來將推出設計競賽，我必定全力協助。

至於「無現金社會」可分兩個層面，一是使用電子貨幣（e-money）提高電子支付的比率，另一層面是使用區塊鏈技術發行的數位貨幣（virtual currency）或稱虛擬通貨，目前世界各國央行都在審慎評估是否承認、或自己發行數位貨幣。

2015年新加坡、英國、瑞典等國電子支付的使用比率皆超過50％，傳統貨幣使用率已大幅下降，他們的央行也積極關注數位貨幣的發展，但他們卻也都在2015年發行新的紙鈔，其中英國和瑞典還入圍世界紙幣協會（IBNS）的年度評選！難道這些國家都是吃飽太閒、意識形態作祟的落後國家嗎？

因此昨天質詢時彭總裁也同意我的說法：新台幣改版與金融科技的發展並不衝突，更不是阻礙改版的藉口。

其實，紙鈔改版的積極意義在於「紀念」，美國財政部長去年宣佈將於2020年重新設計美鈔，紀念1920年美國憲法修正案女性參政權一百週年，納入馬丁路德金恩等八女一男，以宣揚美國族群與文化的多元性。

台灣也有很多值得紀念的人事物，例如二二八消失的台灣菁英湯德章律師、陳澄波畫家等人，捍衛言論自由的鄭南榕，在高雄賣了五十年十塊錢便當的阿嬤莊朱玉女，國際知名歌手鄧麗君，都是很好的人選。

國幣不只是法定貨幣，也代表國家認同與文化特色。現在版本沒有經過社會大眾的討論過程，當時我提出新台幣設計的運動，主要是建立一個公民參與的機制，讓紙鈔上的圖案能真正代表台灣。新台幣改版不可能說改就改，如果我們不趕緊踏出第一步，而讓獨裁者的威權幽靈還繼續存在鈔票上，正逐漸凋零的二二八受難的倖存者和家屬，還有多少年可以等。

（作者為立法委員）