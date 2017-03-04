自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域

◎ 浦忠義

回顧台灣近四百年歷史，這片土地上陸續進入的政權，以不同方式統領或殖民台灣，如荷蘭、西班牙、鄭氏王朝（東寧王國）、清國、日本、中華民國等，都曾在不同時期，利用其相對優勢的侵略能力，入侵並改變了原來就居住在這片土地上居民的命運。同時選擇性的記錄並詮釋這片土地曾發生過的事。誰掌握了權力，誰就掌握了詮釋及書寫歷史，三百多年前來的「漢人」，日治時期被稱為「本島人」，目前自稱正港「台灣人」，而慢了三百年來的一群人就叫外省人，那麼，千百年來原本就住在這塊土地的人，又該如何稱呼？每一次成王敗寇的殺戮歷史，自認已漸漸進入文明的台灣，究竟我們的下一代要選擇怎樣的歷史記憶圖像？

日前文化部鄭部長宣示要從法制面推動中正紀念堂轉型，但就是有人解讀為是要「去蔣化」，甚或有人提及高唱轉型正義的目的，就是為台獨鋪路；種種看似都有道理的論述立場，一次又一次的接續登場各說各話，而我們永遠無法從客觀的歷史角度與情感，一窺台灣真實而全面的故事。此刻，一個中立真實的論述場域，可向國內及國際人士述說台灣這島嶼真實的歷史文化脈絡？筆者的建議就是直接在國家門面（台北市）的民主廣場（含中正紀念堂），設置夠規模的「台灣國家歷史博物館」，真正以台灣主體性思維觀點，誠實論述千百年來，這片土地發生過的故事，同時觀照不同群體對這片土地的認知與情感。它將有別於很中國的「故宮博物院」與「國立歷史博物館」，也有別於日治時期遺留下來的「台灣博物館」，我相信這將會是最簡單而有效的歷史轉型正義初步做法。

面對整個台灣歷史不同族群、不同階段的傷痛，必須設法還原事實並用同理心誠實面對，讓當下的台灣人能走出狹隘的意識形態枷鎖。「台灣國家歷史博物館」的誕生，將可跨越單一族群或利害團體的單一史觀，窮盡所能地，關照千百年來台灣的歷史真實脈絡，讓身為台灣人都知台灣事，也可向國際彰顯我們與對岸中國的一樣或不一樣，更告訴我們自己的後代子孫，我們就是這樣一步步真實地走過來，不僅是為申冤求平反，而是追求真實理解後的寬容。

（作者為美和科技大學兼任講師）